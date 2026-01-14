Forza Horizon 6: Leak verrät Release-Termin und mehr

Eine neue Meldung sorgt aktuell für Aufsehen in der Forza Community. Laut einem Beitrag der Xbox News Quelle Xbox Infinite soll Forza Horizon 5 eine interne Anzeige ausgespielt haben, die den möglichen Veröffentlichungstermin für Forza Horizon 6 verrät.

Die gezeigte Nachricht deutet angeblich darauf hin, dass Käufer der Premium Edition ab dem 15. Mai vier Tage früher spielen können, was auf einen allgemeinen Release am 19. Mai schließen lässt. Quellen, die mit VGC gesprochen haben, bestätigen, dass dieses Zeitfenster zutreffen soll.

Die Anzeige nennt außerdem einen besonderen Vorbestellerbonus. Spieler, die sich das Rennspiel im Voraus sichern, erhalten einen vorgefertigten und exklusiven Ferrari J50 für ihre Garage.

Darüber hinaus listet die Premium Edition eine Reihe zusätzlicher Inhalte, darunter VIP Mitgliedschaft, ein Welcome Pack, den Car Pass sowie mehrere Car Packs wie Time Attack und Italian Passion, die nach dem Launch erscheinen sollen.

Auch zwei größere Erweiterungen sind Teil des Pakets.

Während die Diskussionen über die Echtheit des Leaks weiterlaufen, steht bereits fest, dass Xbox am 22. Januar ein Developer Direct veranstaltet. Dort will Playground Games sowohl Forza Horizon 6 als auch das kommende Fable ausführlicher präsentieren.

Damit dürfte die Community schon in wenigen Tagen einen offiziellen Blick auf das neue Open-World-Rennspiel und vieles mehr erhalten.