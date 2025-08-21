Forza Horizon 6: Leak weist auf Japan als Schauplatz von FH6 hin

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Forza Horizon 6 in Japan angesiedelt sein wird.
Hinweise darauf stammen von der australischen Autoimportfirma Cult & Classic, die in einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag entsprechende Informationen veröffentlicht haben soll.
Der Post hat Spekulationen darüber ausgelöst, dass Japan tatsächlich die neue Location im kommenden Teil der Rennspielreihe sein könnte.
Forza Horizon 6 in Japan? Was sagt ihr dazu?
Uhh, in Japan ist es doch auch erlaubt, mit total verrückt beleuchteten Karren rumzufahren. Ich sehe, wie sich meine Spinner drehen und meine grüne Unterbodenbeleuchtung leuchtet.😶🌫️🫣
NFS Underground 2 lässt grüßen? 😜
Japan wäre bestimmt ein super Setting, gerade die Landschaft
Tuning und Motorräder wären für Japan sehr interessant, als neue Features.
Dachte das Stand schon lange fest.
Nö
Es war bis zum Leak auch Deutschland im Spiel und noch irgendwas.
Da hätte ich so Lust drauf.
Bitte mit einstellbarem links/rechts Verkehr und endlich strukturierten Menüs.
Den Rest wuppen sie dann schon bei Playground
Den einstellbaren Verkehr könnte es wenn nur im offline Modus geben. Sonst wird das mit den Servern nicht funktionieren oder die Community spalten.
Ausstellbare Idiotentänze und Kostüme hätte ich aber liebend gern. Oder halt die Einstellung einer bestimmten Stilrichtung.
Bin gespannt.ich liebe die Forza Serie, und hoffe sie hauen wieder richtig rein. Japan stell ich mir cool vor als setting. Wird aufjedenfall ein Pflicht Kauf wie immer
Hieß es doch schon länger, dass es in Japan spielen soll. Wenn es stimmt, gibt es da dann hoffentlich auch mal eine Großstadt, dass es auch Tokyo Xtreme Racer Street Racing Vibes hat.
Japan wäre für mich eine der wenigen Kaufgründe, wenn mit JDM Tuning Szene…
Die sollten sich ein paar spielerische Neuerungen einfallen lassen. Dasselbe Spiel nur mit einer neuen Karte wird recht schnell öde
Anscheinend nicht, jeder Folgetitel verkauft sich besser, weil das eben das ist, was Rennspielfans haben möchten 🤷🏻♂️.
Besserer Grafik, neue Strecken, immersiven Gebieten (Natur/Tiere/Menschen-Städte), neue Fahrzeuge (LKW/Motorräder/Quad), mehr spezial Missionen, dann ist das Rennherz völlig zufrieden.
Online gibt es ja mit den verschiedenen Rennvarianten über die ganze Strecke dauerhaft genügen zu tun, genügend spaß.
Tuning für Japan wäre natürlich noch intressant
Sehr geil und Teil 7 bitte dann in Süd-Deutschland (Alpen/Bodensee Region) + Nordsee DLC.
Das war schon mein Wunsch für Teil 6 🙁
Ich dachte da ein D A CH – im Dreiländereck Rennen fahren 🙂
Das wäre super gewesen.
Japan hätte ich pers. nicht gebraucht, aber ich freue mich natürlich für jeden der sich dafür begeistern kann.
Ich hätte Deutschland bevorzugt, aber Japan mit der gigantischen Stadt Tokyo (wie will man das bloß darstellen …), dem Meer, den Wälder und dem gewaltigen Berg Fuji (was ja alles nah aneinander liegt), ist auch toll.
Achtung, bei Grenzübertritt CH wird dir bei überhöhter Geschwindigkeit direkt die Karre eingezogen und du kannst zu Fuss zurück. 🫣😅
Wenn du es durch unsre Schlaglöcher überhaupt bis dahin schaffst. 😂
Dann darf der Schaden nur auf kosmetisch stehen 😉
Nur ganz kurz: Ich feier dein Profilbild. Greez Dritus ist einer der besten Charaktere der Jedi Fallen Spielereihe 👍
Danke! Hab im aktuellen Durchlauf unbedingt ein Foto von ihm machen wollen, wie er sein Essen verwürzt, während Cal wie ne Diva an Cere rumzickt. 😂
Der ist einfach der Geilste. 👍🏻
Oh ja, geile Szene. Der haut da pausenlos Salz auf’s Essen 😂😂😂
Greez Dritus ist so herrlich trocken und sarkastisch. Der Brüller der Typ😂👍
Das Sauerland muss dann als Mittelgebirge aber definitiv dazu. Sonst bin ich bockig.