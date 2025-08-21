Forza Horizon 6: Leak weist auf Japan als Schauplatz von FH6 hin

Gelöschter Instagram-Post eines Autoimporteurs sorgt für Spekulationen zu Forza Horizon 6.

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Forza Horizon 6 in Japan angesiedelt sein wird.

Hinweise darauf stammen von der australischen Autoimportfirma Cult & Classic, die in einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag entsprechende Informationen veröffentlicht haben soll.

Der Post hat Spekulationen darüber ausgelöst, dass Japan tatsächlich die neue Location im kommenden Teil der Rennspielreihe sein könnte.

Forza Horizon 6 in Japan? Was sagt ihr dazu?

  1. Ripperdom 20555 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.08.2025 - 11:09 Uhr

    Uhh, in Japan ist es doch auch erlaubt, mit total verrückt beleuchteten Karren rumzufahren. Ich sehe, wie sich meine Spinner drehen und meine grüne Unterbodenbeleuchtung leuchtet.😶‍🌫️🫣

    1
    • bk493 33570 XP Bobby Car Geisterfahrer | 21.08.2025 - 11:37 Uhr
      Antwort auf Ripperdom

      NFS Underground 2 lässt grüßen? 😜

      Japan wäre bestimmt ein super Setting, gerade die Landschaft

      0
  3. xXCickXx 103150 XP Elite User | 21.08.2025 - 11:26 Uhr

    Da hätte ich so Lust drauf.
    Bitte mit einstellbarem links/rechts Verkehr und endlich strukturierten Menüs.
    Den Rest wuppen sie dann schon bei Playground

    0
    • Duck-Dynasty 118275 XP Scorpio King Rang 4 | 21.08.2025 - 12:37 Uhr
      Antwort auf xXCickXx

      Den einstellbaren Verkehr könnte es wenn nur im offline Modus geben. Sonst wird das mit den Servern nicht funktionieren oder die Community spalten.
      Ausstellbare Idiotentänze und Kostüme hätte ich aber liebend gern. Oder halt die Einstellung einer bestimmten Stilrichtung.

      0
  4. DanSanAliaMi 52920 XP Nachwuchsadmin 6+ | 21.08.2025 - 11:30 Uhr

    Bin gespannt.ich liebe die Forza Serie, und hoffe sie hauen wieder richtig rein. Japan stell ich mir cool vor als setting. Wird aufjedenfall ein Pflicht Kauf wie immer

    0
  5. Mech77 41915 XP Hooligan Krauler | 21.08.2025 - 11:40 Uhr

    Hieß es doch schon länger, dass es in Japan spielen soll. Wenn es stimmt, gibt es da dann hoffentlich auch mal eine Großstadt, dass es auch Tokyo Xtreme Racer Street Racing Vibes hat.

    0
  7. GERxJOHNNY 41970 XP Hooligan Krauler | 21.08.2025 - 12:20 Uhr

    Die sollten sich ein paar spielerische Neuerungen einfallen lassen. Dasselbe Spiel nur mit einer neuen Karte wird recht schnell öde

    0
    • Nibelungen86 265300 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.08.2025 - 12:27 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Anscheinend nicht, jeder Folgetitel verkauft sich besser, weil das eben das ist, was Rennspielfans haben möchten 🤷🏻‍♂️.
      Besserer Grafik, neue Strecken, immersiven Gebieten (Natur/Tiere/Menschen-Städte), neue Fahrzeuge (LKW/Motorräder/Quad), mehr spezial Missionen, dann ist das Rennherz völlig zufrieden.
      Online gibt es ja mit den verschiedenen Rennvarianten über die ganze Strecke dauerhaft genügen zu tun, genügend spaß.

      Tuning für Japan wäre natürlich noch intressant

      0
  8. Nibelungen86 265300 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.08.2025 - 12:22 Uhr

    Sehr geil und Teil 7 bitte dann in Süd-Deutschland (Alpen/Bodensee Region) + Nordsee DLC.

    3
    • Rott 58240 XP Nachwuchsadmin 8+ | 21.08.2025 - 12:34 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Das war schon mein Wunsch für Teil 6 🙁
      Ich dachte da ein D A CH – im Dreiländereck Rennen fahren 🙂
      Das wäre super gewesen.

      Japan hätte ich pers. nicht gebraucht, aber ich freue mich natürlich für jeden der sich dafür begeistern kann.

      0
      • Nibelungen86 265300 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.08.2025 - 12:44 Uhr
        Antwort auf Rott

        Ich hätte Deutschland bevorzugt, aber Japan mit der gigantischen Stadt Tokyo (wie will man das bloß darstellen …), dem Meer, den Wälder und dem gewaltigen Berg Fuji (was ja alles nah aneinander liegt), ist auch toll.

        0
    • Hattori Hanzo 24160 XP Nasenbohrer Level 2 | 21.08.2025 - 12:49 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Achtung, bei Grenzübertritt CH wird dir bei überhöhter Geschwindigkeit direkt die Karre eingezogen und du kannst zu Fuss zurück. 🫣😅

      1
      • Duck-Dynasty 118275 XP Scorpio King Rang 4 | 21.08.2025 - 13:06 Uhr
        Antwort auf Hattori Hanzo

        Wenn du es durch unsre Schlaglöcher überhaupt bis dahin schaffst. 😂
        Dann darf der Schaden nur auf kosmetisch stehen 😉

        0
        • Robilein 1145570 XP Xboxdynasty Legend Silber | 21.08.2025 - 13:09 Uhr
          Antwort auf Duck-Dynasty

          Nur ganz kurz: Ich feier dein Profilbild. Greez Dritus ist einer der besten Charaktere der Jedi Fallen Spielereihe 👍

          1
          • Duck-Dynasty 118275 XP Scorpio King Rang 4 | 21.08.2025 - 13:12 Uhr
            Antwort auf Robilein

            Danke! Hab im aktuellen Durchlauf unbedingt ein Foto von ihm machen wollen, wie er sein Essen verwürzt, während Cal wie ne Diva an Cere rumzickt. 😂
            Der ist einfach der Geilste. 👍🏻

            0
            • Robilein 1145570 XP Xboxdynasty Legend Silber | 21.08.2025 - 13:15 Uhr
              Antwort auf Duck-Dynasty

              Oh ja, geile Szene. Der haut da pausenlos Salz auf’s Essen 😂😂😂

              Greez Dritus ist so herrlich trocken und sarkastisch. Der Brüller der Typ😂👍

              0

