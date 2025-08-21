Forza Horizon 6: Leak weist auf Japan als Schauplatz von FH6 hin

Gelöschter Instagram-Post eines Autoimporteurs sorgt für Spekulationen zu Forza Horizon 6.

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Forza Horizon 6 in Japan angesiedelt sein wird.

Hinweise darauf stammen von der australischen Autoimportfirma Cult & Classic, die in einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag entsprechende Informationen veröffentlicht haben soll.

Der Post hat Spekulationen darüber ausgelöst, dass Japan tatsächlich die neue Location im kommenden Teil der Rennspielreihe sein könnte.

Forza Horizon 6 in Japan? Was sagt ihr dazu?