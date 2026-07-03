Forza Horizon 6: Legendärer Skyline feiert Comeback – Dieses Kultauto wartet jetzt im Car Pass

Car Pass-Besitzer dürfen sich in Forza Horizon 6 ab sofort über ein weiteres Fahrzeug freuen. Der 1998 Nissan Skyline GT-R 40th Anniversary steht jetzt als neuer Download bereit.

Ab sofort erweitert der 1998 Nissan Skyline GT-R 40th Anniversary den Car Pass des Rennspiels. Das besondere Modell feiert das Jubiläum der legendären Skyline-Baureihe und ergänzt die stetig wachsende Fahrzeugauswahl.

Der neue Wagen ist damit für alle Besitzer des Car Passes in Forza Horizon 6 ohne zusätzliche Kosten verfügbar und kann direkt der eigenen Garage hinzugefügt werden.