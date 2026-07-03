Forza Horizon 6: Legendärer Skyline feiert Comeback – Dieses Kultauto wartet jetzt im Car Pass

Car Pass-Besitzer dürfen sich in Forza Horizon 6 ab sofort über ein weiteres Fahrzeug freuen. Der 1998 Nissan Skyline GT-R 40th Anniversary steht jetzt als neuer Download bereit.
Ab sofort erweitert der 1998 Nissan Skyline GT-R 40th Anniversary den Car Pass des Rennspiels. Das besondere Modell feiert das Jubiläum der legendären Skyline-Baureihe und ergänzt die stetig wachsende Fahrzeugauswahl.
Der neue Wagen ist damit für alle Besitzer des Car Passes in Forza Horizon 6 ohne zusätzliche Kosten verfügbar und kann direkt der eigenen Garage hinzugefügt werden.
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6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schick. 🙂 Besitze kein Car Pass. 😅
Is n top Auto 😅✌🏻 ma schauen was der kostet ohne carpass 😅
Nachher mal tunen …
Schöner Skyline.
DLC’s raushauen klappt ja viel schneller bei denen als Bugfixing ^^ Ein Schelm, wer Böses dabei denkt… xD
Ganz nett, bräuchte ich aber nicht unbedingt.