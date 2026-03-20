Forza Horizon 6: Licht und Reflexionen erreichen neues Niveau

Forza Horizon 6 verbessert mit neuen Reflektions- und Shader-Technologien die Darstellung von Scheinwerfern und Rücklichtern deutlich.

Mit Forza Horizon 6 schlägt Playground Games ein neues Kapitel für die erfolgreiche Rennspielreihe auf. Erstmals seit der letzten Konsolengeneration konzentriert sich das Studio ausschließlich auf eine Plattformgeneration, was spürbare technische Fortschritte ermöglicht.

Im Zentrum stehen dabei zahlreiche Detailverbesserungen, die besonders bei den Fahrzeugen sichtbar werden, wie das Team gegenüber IGN erzählte. Über 550 Autos profitieren von neuen Reflektions- und Lichtsystemen, darunter ein überarbeiteter Shader für Scheinwerfer und Rücklichter. Dieser sorgt für eine realistischere Tiefenwirkung und authentische Lichtbrechungen, insbesondere bei modernen Materialien wie Polycarbonat, die nun sogar irisierende Effekte darstellen können.

Parallel dazu wurden die Materialien sämtlicher Fahrzeuge grundlegend überarbeitet. Ziel war es, die visuelle Qualität auf breiter Front zu steigern, ohne sich ausschließlich auf einzelne Highlight-Modelle zu konzentrieren. Diese Änderungen betreffen das gesamte Fahrzeugportfolio und tragen zur insgesamt glaubwürdigeren Darstellung bei.

Eine der größten Neuerungen betrifft jedoch die Individualisierung. Erstmals können Spieler sogenannte Fenster-Decals nutzen, eine Funktion, die lange von der Community gefordert wurde. Damit lassen sich Designs nicht nur auf Karosserien, sondern auch auf Fenstern platzieren – von großflächigen Mustern bis hin zu kleinen Stickern. Diese Anpassungen werden zudem in den Spielfortschritt integriert und können im Verlauf der Kampagne freigeschaltet werden.

Die technische Umsetzung dieser Funktion war laut Entwickler mit erheblichem Aufwand verbunden, da jedes Fahrzeug individuell angepasst werden musste. Gleichzeitig bietet das System umfangreiche Freiheiten, etwa bei der Transparenz der Designs. Dadurch können Spieler selbst entscheiden, wie stark ihre Sicht beeinflusst wird – theoretisch sogar bis zur vollständigen Sichtblockade.

Zum Launch wird es zudem möglich sein, bestehende Vinyl-Designs in das neue System zu übertragen, auch wenn eine direkte Unterstützung älterer Lackierungen aus dem Vorgänger zunächst ausbleibt.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox Series X|S und PC, während eine Version für die PlayStation 5 zu einem späteren Zeitpunkt folgen soll.