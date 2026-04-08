Forza Horizon 6: Limited Edition Controller und Headset zum Launch geplant – Gerücht

Neue Informationen deuten darauf hin, dass Microsoft gemeinsam mit Xbox eine neue Zubehörreihe im Stil von Forza Horizon 6 vorbereitet. Neben einem neuen Wireless-Controller soll erstmals auch ein passendes Headset in einer speziellen Limited Edition erscheinen.
Die beiden Produkte sollen laut aktuellen Angaben von Dealabs am 19. Mai 2026 veröffentlicht werden – zeitgleich mit dem Release von Forza Horizon 6. Damit würde Xbox die Veröffentlichung des Spiels mit thematisch abgestimmtem Zubehör begleiten.
Geplant sind eine Xbox Wireless Controller Forza Horizon 6 Limited Edition sowie ein Xbox Wireless Headset Forza Horizon 6 Limited Edition. Preislich bewegt sich der Controller bei rund 89,99 Euro, während das Headset mit etwa 134,99 Euro angesetzt sein soll. Im Vergleich zu früheren Sondereditionen entspricht dies einer leichten Preiserhöhung.
Der Verkauf soll sowohl über den Microsoft Store als auch über autorisierte Händler erfolgen. Eine offizielle Ankündigung seitens Xbox steht derzeit jedoch noch aus, weshalb es sich bislang um unbestätigte Informationen handelt.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mal schauen ob sich mit dem Controller Mühe gegeben wird, oder ob da nur ein billiges Design drauf geklatscht wird
Bin gespannt wie sie ausschauen.
Gekauft und dann nochmals ein spezielles Auto, T-Shirt und Emote dazu und man erkennt man den echten Fan… oder jemand der sich mit so billigen Tricks Geld aus der Tasche ziehen lässt 😀
Shut up and take my money!