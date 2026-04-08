Forza Horizon 6: Limited Edition Controller und Headset zum Launch geplant – Gerücht

Xbox bringt angeblich neues Forza Horizon 6 Zubehör als limitierte Edition in Form eines Controllers und Headset auf den Markt.

Neue Informationen deuten darauf hin, dass Microsoft gemeinsam mit Xbox eine neue Zubehörreihe im Stil von Forza Horizon 6 vorbereitet. Neben einem neuen Wireless-Controller soll erstmals auch ein passendes Headset in einer speziellen Limited Edition erscheinen.

Die beiden Produkte sollen laut aktuellen Angaben von Dealabs am 19. Mai 2026 veröffentlicht werden – zeitgleich mit dem Release von Forza Horizon 6. Damit würde Xbox die Veröffentlichung des Spiels mit thematisch abgestimmtem Zubehör begleiten.

Geplant sind eine Xbox Wireless Controller Forza Horizon 6 Limited Edition sowie ein Xbox Wireless Headset Forza Horizon 6 Limited Edition. Preislich bewegt sich der Controller bei rund 89,99 Euro, während das Headset mit etwa 134,99 Euro angesetzt sein soll. Im Vergleich zu früheren Sondereditionen entspricht dies einer leichten Preiserhöhung.

Der Verkauf soll sowohl über den Microsoft Store als auch über autorisierte Händler erfolgen. Eine offizielle Ankündigung seitens Xbox steht derzeit jedoch noch aus, weshalb es sich bislang um unbestätigte Informationen handelt.