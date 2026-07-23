Forza Horizon 6: Lizenzen sind laut Ex-Playground-Entwickler „enttäuschend kurz“

Mike Brown, Gründer von Maverick Games und ehemaliger Creative Director der Forza Horizon-Reihe, hat Einblicke in die Lizenzierung von Rennspielen gegeben. Dabei erklärte er, warum Forza-Titel häufig nach einigen Jahren aus den digitalen Stores verschwinden.
Nach seinen Angaben besitzen die Spiele lediglich vergleichsweise kurze Lizenzlaufzeiten für Fahrzeuge, Marken und weitere Inhalte.
„Bei Forza sind die Lizenzen leider enttäuschend kurz.“
Brown erläuterte, dass jede Lizenz grundsätzlich ein Ablaufdatum besitzt. Dauerhafte Nutzungsrechte seien in der Regel kaum zu erhalten und müssten entsprechend ausgehandelt sowie bezahlt werden. Ziel eines Entwicklers sei es daher, alle Lizenzen mit möglichst identischer Laufzeit abzuschließen, damit nicht einzelne Vereinbarungen vorzeitig auslaufen und den Verkauf eines Spiels unmöglich machen.
Clutch soll langfristig verfügbar bleiben
Für das kommende Rennspiel Clutch verfolgt Maverick Games nach eigenen Angaben einen anderen Ansatz. Brown erklärte, das Studio befinde sich bei den Lizenzvereinbarungen in einer guten Ausgangslage und wolle die Marke langfristig aufbauen.
„Wir sind mit Clutch in einer guten Position. Wir möchten, dass diese Figuren auch in Fortsetzungen erhalten bleiben. Es wäre schade, wenn wir den dritten Teil verkaufen und den ersten wegen abgelaufener Lizenzen aus dem Handel nehmen müssten.“
Die Aussagen liefern einen seltenen Einblick in die Herausforderungen der Lizenzierung von Rennspielen und erklären, warum ältere Forza-Titel oft nicht dauerhaft erhältlich bleiben.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der Wunsch besteht bei allen – aber ich gehe mal stark davon aus dass sie im gleichen Boot landen wie vorher, oder den Content reduzieren auf die, bei denen lange Verträge möglich sind… Was nicht unbedingt gut für das Spiel ist.
Ich finde übrigens interessant dass er in letzter Zeit über seinen Ex-Arbeitgeber mehr redet als über sein neues Spiel…
Wenn du eine physische Disc hast, kannst du zb FH3 oder FM5 ec kaufen (auch gebraucht) und zocken, digital sind diese für immer verloren….
Digital gekaufte Forza Spiele kannst Du später wieder Downloaden, die sind aus Deiner Bibliothek nicht einfach weg.
Das ist richtig. Wenn du nicht in den ersten 4+ Jahren zugeschlagen hast wird das schwierig.
Im Gegensatz zu bspw Project Cars haben sie es allerdings auch vorher groß angekündigt und die Spiele vorher für Kleingeld angeboten (PC blieb stumpf auf Vollpreis) bevor sie sich mit dem gierigen Gebrauchtmarkt runschlagen müssen.
Allerdings dürfte die Anzahl der Leute sehr gering sein die 5+ Jahre später auf die Idee kommen einen alten Teil noch unbedingt haben zu müssen.
Wenn der Interviewer fragt, was man zum Abgang von Bond und Spencer sagt, dann antwortet man nicht mit „Unser Spiel hat dies und jenes Feature.“
Das ist richtig besch…
Ich wollte mal paar Forza Motorsport und Forza Horizon Teile nachholen, konnte sie dann nur physisch besorgen, zb FH3 – FM 7/6/5/4.
DER NÄCHSTE VORTEIL VON PHYSISCHEN GAMES
Oder von Spielen, die ohne fremde Lizenzen auskommen xD
Sinnloses Kommentar 🤦🏻
Wir reden hier aber über ein Spiel was Lizenzen hat …
Und genau diese Lizenzen sind eben das Problem.
Ja, die PHYSISCHEN GAMES (sind das andere als physische Games?) sind da ein Vorteil, aber in der News geht es nicht darum, dass das Spiel zum Glück noch auf Disc gebraucht gekauft werden kann, sondern dass es wegen der Lizenzvereinbarungen aus dem Store entfernt wird. Und da sind eben auch Spiel ganz klar im Vorteil, die ohne Fremdlizenzen erstellt wurden.
Ich sag ja nicht, dass du Unrecht hast, ich habe nur eine weitere Lösung für das Problem aufgezeigt. Aber gut, dass mein Kommentar sinnlos ist, nachdem du die große unbekannte Weisheit geteilt hast, dass Discs nicht aus dem digitalen Store entfernt werden können. Was übrigens mit neueren Lizenzvereinbarungen in Zukunft trotzdem kommen könnte.
Es ist egal wie groß du es schreibst, es geht an dem meisten VORBEI 🙈.
Das ist doch einfach nur noch Müll mit den Lizenzen.
Da liegt es bestimmt am Geld. Wenn man nur kurze Laufzeit wählt, kostet das auch weniger.
Ich finde die Aussage komisch. Seit Forza Horizon 4 waren die Lizenzen deutlich länger. Waren es nicht Sechs Jahre bei Teil 4? Und Teil 5 gibt es heute auch noch im Verkauf.
Teil 6 wird bestimmt ähnlich lange laufen.
Er soll mal aufhören, über Forza zu sprechen, und stattdessen mehr über sein Spiel Clutch reden. Anscheinend interessiert es keinen, ohne Forza in den Mund zu nehmen.
Zumindest habe ich das Gefühl, immer nur im Zusammenhang mit Forza etwas von dem Spiel zu hören.
Einfach n schwarzen Balken über alle Marken legen, sobald die Lizenzen auslaufen 😀 Scheint halt von den Fans gewünscht zu sein, im original BMW und Lambo zu cruisen…. und dass man dann nicht neue Deals fürs alte Spiel aushandelt, sondern die arbeit in den nächsten Teil steckt, kann ich auch nachvollziehen.
FH ist zumindest spielerisch immer nah beieinander, sodass es mit persönlich nicht zu sehr wehtut.
Bei der Musik haben wir ja das gleiche Thema, gerade bei GTA.
Einfach irgend ein chinesisches zeichen über die abgelaufenen marken und gut is 😀
Mich betrifft es zum Glück nicht da es nicht mein Genre ist