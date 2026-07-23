Forza Horizon 6: Lizenzen sind laut Ex-Playground-Entwickler „enttäuschend kurz“

Mike Brown erklärt, warum Forza-Spiele aufgrund ihrer Lizenzvereinbarungen nur vergleichsweise kurz erhältlich sind.

Mike Brown, Gründer von Maverick Games und ehemaliger Creative Director der Forza Horizon-Reihe, hat Einblicke in die Lizenzierung von Rennspielen gegeben. Dabei erklärte er, warum Forza-Titel häufig nach einigen Jahren aus den digitalen Stores verschwinden.

Nach seinen Angaben besitzen die Spiele lediglich vergleichsweise kurze Lizenzlaufzeiten für Fahrzeuge, Marken und weitere Inhalte.

„Bei Forza sind die Lizenzen leider enttäuschend kurz.“

Brown erläuterte, dass jede Lizenz grundsätzlich ein Ablaufdatum besitzt. Dauerhafte Nutzungsrechte seien in der Regel kaum zu erhalten und müssten entsprechend ausgehandelt sowie bezahlt werden. Ziel eines Entwicklers sei es daher, alle Lizenzen mit möglichst identischer Laufzeit abzuschließen, damit nicht einzelne Vereinbarungen vorzeitig auslaufen und den Verkauf eines Spiels unmöglich machen.

Clutch soll langfristig verfügbar bleiben

Für das kommende Rennspiel Clutch verfolgt Maverick Games nach eigenen Angaben einen anderen Ansatz. Brown erklärte, das Studio befinde sich bei den Lizenzvereinbarungen in einer guten Ausgangslage und wolle die Marke langfristig aufbauen.

„Wir sind mit Clutch in einer guten Position. Wir möchten, dass diese Figuren auch in Fortsetzungen erhalten bleiben. Es wäre schade, wenn wir den dritten Teil verkaufen und den ersten wegen abgelaufener Lizenzen aus dem Handel nehmen müssten.“

Die Aussagen liefern einen seltenen Einblick in die Herausforderungen der Lizenzierung von Rennspielen und erklären, warum ältere Forza-Titel oft nicht dauerhaft erhältlich bleiben.