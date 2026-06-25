Forza Horizon 6: Mad Mikes legendärer FURSTY rollt jetzt in FH6 auf die Strecke

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 bringt den Mazda #123 Mad Mike 808 Wagon FURSTY in den Car Pass.

Mit einem weiteren Fahrzeug-Update erweitert Forza Horizon 6 das Angebot für Besitzer des Car Pass. Ab sofort steht der 1974 Mazda #123 Mad Mike 808 Wagon „FURSTY“ zur Verfügung.

Der außergewöhnliche Drift-Wagen stammt aus der Garage von Motorsport-Legende Mad Mike Whiddett und gehört zu den bekanntesten Umbauten der internationalen Drift-Szene. Sein aggressives Design und die enorme Leistung machen den FURSTY zu einem echten Hingucker auf jeder Strecke.

Das neue Car-Pass-Fahrzeug

  • 1974 Mazda #123 Mad Mike 808 Wagon „FURSTY“
  • Ab sofort für Car-Pass-Besitzer verfügbar
  • Bekanntes Fahrzeug aus der Drift-Szene
  • Entwickelt von Mad Mike Whiddett
  • Fokus auf hohe Leistung und spektakuläre Drifts

Mit dem Neuzugang erweitert Playground Games die stetig wachsende Fahrzeugauswahl von Forza Horizon 6 um einen weiteren Exoten. Besonders Fans von Drift-Events und auffälligen Tuning-Projekten dürften mit dem FURSTY auf ihre Kosten kommen.

Der Mazda #123 Mad Mike 808 Wagon „FURSTY“ kann ab sofort von allen Besitzern des Car Pass ihrer Sammlung hinzugefügt werden.

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7 Kommentare Added

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  1. Ralle89 181535 XP Battle Rifle Man | 25.06.2026 - 19:53 Uhr

    Bin bestimmt wieder der einzige dem das überhaupt nichts sagt 😅🫣

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  2. Katanameister 477740 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 25.06.2026 - 19:57 Uhr

    Das Teil ist auch komplett uninteressant, ist auch das erste Mal, dass ich den überhaupt sehe.

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  5. ShadowTerror90 82595 XP Untouchable Star 2 | 25.06.2026 - 20:44 Uhr

    Naja…auch so ein Auto was ich wahrscheinlich nie benutzen werde 🤣🤣

    Gibt bessere driftautos.

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