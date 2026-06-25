Forza Horizon 6: Mad Mikes legendärer FURSTY rollt jetzt in FH6 auf die Strecke

Mit einem weiteren Fahrzeug-Update erweitert Forza Horizon 6 das Angebot für Besitzer des Car Pass. Ab sofort steht der 1974 Mazda #123 Mad Mike 808 Wagon „FURSTY“ zur Verfügung.

Der außergewöhnliche Drift-Wagen stammt aus der Garage von Motorsport-Legende Mad Mike Whiddett und gehört zu den bekanntesten Umbauten der internationalen Drift-Szene. Sein aggressives Design und die enorme Leistung machen den FURSTY zu einem echten Hingucker auf jeder Strecke.

Das neue Car-Pass-Fahrzeug

1974 Mazda #123 Mad Mike 808 Wagon „FURSTY“

Ab sofort für Car-Pass-Besitzer verfügbar

Bekanntes Fahrzeug aus der Drift-Szene

Entwickelt von Mad Mike Whiddett

Fokus auf hohe Leistung und spektakuläre Drifts

Mit dem Neuzugang erweitert Playground Games die stetig wachsende Fahrzeugauswahl von Forza Horizon 6 um einen weiteren Exoten. Besonders Fans von Drift-Events und auffälligen Tuning-Projekten dürften mit dem FURSTY auf ihre Kosten kommen.

Der Mazda #123 Mad Mike 808 Wagon „FURSTY“ kann ab sofort von allen Besitzern des Car Pass ihrer Sammlung hinzugefügt werden.