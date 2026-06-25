Forza Horizon 6: Mad Mikes legendärer FURSTY rollt jetzt in FH6 auf die Strecke

Mit einem weiteren Fahrzeug-Update erweitert Forza Horizon 6 das Angebot für Besitzer des Car Pass. Ab sofort steht der 1974 Mazda #123 Mad Mike 808 Wagon „FURSTY“ zur Verfügung.
Der außergewöhnliche Drift-Wagen stammt aus der Garage von Motorsport-Legende Mad Mike Whiddett und gehört zu den bekanntesten Umbauten der internationalen Drift-Szene. Sein aggressives Design und die enorme Leistung machen den FURSTY zu einem echten Hingucker auf jeder Strecke.
Das neue Car-Pass-Fahrzeug
- 1974 Mazda #123 Mad Mike 808 Wagon „FURSTY“
- Ab sofort für Car-Pass-Besitzer verfügbar
- Bekanntes Fahrzeug aus der Drift-Szene
- Entwickelt von Mad Mike Whiddett
- Fokus auf hohe Leistung und spektakuläre Drifts
Mit dem Neuzugang erweitert Playground Games die stetig wachsende Fahrzeugauswahl von Forza Horizon 6 um einen weiteren Exoten. Besonders Fans von Drift-Events und auffälligen Tuning-Projekten dürften mit dem FURSTY auf ihre Kosten kommen.
Der Mazda #123 Mad Mike 808 Wagon „FURSTY“ kann ab sofort von allen Besitzern des Car Pass ihrer Sammlung hinzugefügt werden.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin bestimmt wieder der einzige dem das überhaupt nichts sagt 😅🫣
Nö, mir sagt das auch nichts. 🤣
👍🏻 Gott sei Dank 😂😂😂
Das Teil ist auch komplett uninteressant, ist auch das erste Mal, dass ich den überhaupt sehe.
Der ist ja richtig schick😍😍😍
Wer ist das?
Naja…auch so ein Auto was ich wahrscheinlich nie benutzen werde 🤣🤣
Gibt bessere driftautos.