Forza Horizon 6: Mazda Furai kehrt ins Festival zurück

Mazda Furai „Sound of the Wind“ kommt für 60 PTS in die Forza Horizon 6 Festival Playlist.

Ein legendäres Fahrzeug kehrt im aktuellen Festival-Update von Forza Horizon 6 zurück. Der Mazda Furai aus dem Jahr 2008 ist erneut als Belohnung im Festival Playlist verfügbar.

Der auch als „Sound of the Wind“ bekannte Konzeptwagen zählt zu den markantesten Designs der Marke Mazda und ist für viele Spieler ein seltenes Highlight innerhalb der Fahrzeugauswahl. Im Rahmen der aktuellen Playlist kann der Furai für 60 Punkte freigeschaltet werden.

Die Freischaltung erfolgt über den üblichen Festival-Progress, bei dem Spieler durch verschiedene Renn- und Event-Herausforderungen Punkte sammeln. Der Fokus liegt dabei wie gewohnt auf abwechslungsreichen Disziplinen innerhalb der offenen Welt.

Der Titel ist für Xbox Series X|S sowie PC erhältlich.

The legendary „Sound of the Wind“ storms into the Horizon Festival. Unlock the 2008 Mazda Furai for 60 PTS on the Festival Playlist. pic.twitter.com/DC4UBZx1Ub — Forza Horizon (@ForzaHorizon) May 21, 2026