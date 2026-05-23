Forza Horizon 6: Mazda Furai kehrt ins Festival zurück

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Image: Xbox Game Studios

Mazda Furai „Sound of the Wind“ kommt für 60 PTS in die Forza Horizon 6 Festival Playlist.

Ein legendäres Fahrzeug kehrt im aktuellen Festival-Update von Forza Horizon 6 zurück. Der Mazda Furai aus dem Jahr 2008 ist erneut als Belohnung im Festival Playlist verfügbar.

Der auch als „Sound of the Wind“ bekannte Konzeptwagen zählt zu den markantesten Designs der Marke Mazda und ist für viele Spieler ein seltenes Highlight innerhalb der Fahrzeugauswahl. Im Rahmen der aktuellen Playlist kann der Furai für 60 Punkte freigeschaltet werden.

Die Freischaltung erfolgt über den üblichen Festival-Progress, bei dem Spieler durch verschiedene Renn- und Event-Herausforderungen Punkte sammeln. Der Fokus liegt dabei wie gewohnt auf abwechslungsreichen Disziplinen innerhalb der offenen Welt.

Der Titel ist für Xbox Series X|S sowie PC erhältlich.

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19 Kommentare Added

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  3. burito361 110140 XP Scorpio King Rang 1 | 23.05.2026 - 18:44 Uhr

    Killer. Bis jetzt einige Events gemacht, gefällt mir. Abwechslung dabei

    0

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