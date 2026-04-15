Forza Horizon 6: Mega-Jump landet Volltreffer

Forza Horizon 6 sorgt mit einem neuen Video von Don Joewon Song für Aufsehen, in dem ein spektakulärer Mega-Jump gelingt.

Forza Horizon 6 steht erneut im Mittelpunkt eines viralen Gameplay-Moments, nachdem Racing-YouTuber Don Joewon Song ein neues Video veröffentlicht hat, in dem ihm ein spektakulärer Mega-Jump gelingt.

Der erfahrene Content-Creator, der für präzises Fahren und aufwendig inszenierte Stunts bekannt ist, trifft den Sprung im Video nahezu perfekt. Die Kombination aus Geschwindigkeit, Timing und Streckenwahl sorgt für einen besonders eindrucksvollen Moment, der schnell Aufmerksamkeit in der Community erzeugt.

In einem weiteren Video werden die Details vorgestellt:

Forza Horizon 6 – Details are everywhere!! pic.twitter.com/PksBGIc7bm — Don Joewon Song (@DonJoewonSong) April 12, 2026

Und seine komplette Vorstellung gibt es hier: