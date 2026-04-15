Forza Horizon 6: Mega-Jump landet Volltreffer

5 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 sorgt mit einem neuen Video von Don Joewon Song für Aufsehen, in dem ein spektakulärer Mega-Jump gelingt.

Forza Horizon 6 steht erneut im Mittelpunkt eines viralen Gameplay-Moments, nachdem Racing-YouTuber Don Joewon Song ein neues Video veröffentlicht hat, in dem ihm ein spektakulärer Mega-Jump gelingt.

Der erfahrene Content-Creator, der für präzises Fahren und aufwendig inszenierte Stunts bekannt ist, trifft den Sprung im Video nahezu perfekt. Die Kombination aus Geschwindigkeit, Timing und Streckenwahl sorgt für einen besonders eindrucksvollen Moment, der schnell Aufmerksamkeit in der Community erzeugt.

In einem weiteren Video werden die Details vorgestellt:

Und seine komplette Vorstellung gibt es hier:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 42755 XP Hooligan Schubser | 15.04.2026 - 09:05 Uhr

    Stark. 💪🏻 Danke fürs Teilen. 💚 Am liebsten würde ich jetzt auch gerne Forza Horizon 6 spielen. ❤️

    1
  2. Katanameister 389420 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.04.2026 - 09:08 Uhr

    Eine Veröffentlichung Ende April oder Anfang Mai wäre mir lieber gewesen, die Videos machen richtig Lust auf das Spiel.

    0
  4. DennisG89 94560 XP Posting Machine Level 2 | 15.04.2026 - 09:18 Uhr

    ich weill das eig noch gar nicht sehen, kann aber auch nicht wegsehen

    0
  5. AnCaptain4u 261055 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.04.2026 - 09:24 Uhr

    Hab auch schon Bock auf den Yaris. Immer ein Highlight, wenn man sein eigenes Auto auch virtuell fahren kann 😎

    0

Hinterlasse eine Antwort