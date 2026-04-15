Forza Horizon 6: Mega-Jump landet Volltreffer

Forza Horizon 6 steht erneut im Mittelpunkt eines viralen Gameplay-Moments, nachdem Racing-YouTuber Don Joewon Song ein neues Video veröffentlicht hat, in dem ihm ein spektakulärer Mega-Jump gelingt.
Der erfahrene Content-Creator, der für präzises Fahren und aufwendig inszenierte Stunts bekannt ist, trifft den Sprung im Video nahezu perfekt. Die Kombination aus Geschwindigkeit, Timing und Streckenwahl sorgt für einen besonders eindrucksvollen Moment, der schnell Aufmerksamkeit in der Community erzeugt.
Nailed It!! #ForzaHorizon6 pic.twitter.com/xIk1aLcSSA
— Don Joewon Song (@DonJoewonSong) April 13, 2026
In einem weiteren Video werden die Details vorgestellt:
Forza Horizon 6 – Details are everywhere!! pic.twitter.com/PksBGIc7bm
— Don Joewon Song (@DonJoewonSong) April 12, 2026
Und seine komplette Vorstellung gibt es hier:
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Stark. 💪🏻 Danke fürs Teilen. 💚 Am liebsten würde ich jetzt auch gerne Forza Horizon 6 spielen. ❤️
Eine Veröffentlichung Ende April oder Anfang Mai wäre mir lieber gewesen, die Videos machen richtig Lust auf das Spiel.
Ich habe richtig Lust auf das Spiel, dauert ja nicht mehr lange.
ich weill das eig noch gar nicht sehen, kann aber auch nicht wegsehen
Hab auch schon Bock auf den Yaris. Immer ein Highlight, wenn man sein eigenes Auto auch virtuell fahren kann 😎