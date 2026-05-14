Forza Horizon 6: Mit diesem Trick startet ihr heute schon um 14 Uhr

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 ermöglicht Premium-Spielern einen früheren Start über den bekannten Neuseeland-Trick.

Premium-Spieler können heute bereits deutlich früher in Forza Horizon 6 starten.

Möglich macht das der bekannte Neuseeland-Trick auf Xbox-Konsolen. Wer die Region seiner Konsole auf Neuseeland umstellt, kann den Frühzugang schon ab 14 Uhr deutscher Zeit freischalten und damit vor dem offiziellen Start loslegen.

Benötigt wird dafür entweder die Premium Edition oder das Premium-Upgrade des Spiels. Nach dem Wechsel der Konsolenregion genügt in der Regel ein Neustart der Konsole, damit der Zugriff freigeschaltet wird.

Der Region-Wechsel ist auf Xbox seit Jahren eine bekannte Methode, um globale Releases früher nutzen zu können, sobald ein Spiel in bestimmten Zeitzonen offiziell startet.

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26 Kommentare Added

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  1. JohnWick 101785 XP Profi User | 14.05.2026 - 08:52 Uhr

    Ich bin skeptisch .
    Es mag ein bekannter Trick sein , aber Microsoft und Xbox haben diese Woche schon hart gegen cheater durch gegriffen.
    Und durch den Premium Zugang kann man ja schon von Haus aus eher starten. 🤔

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    • AppleRedX 153235 XP God-at-Arms Silber | 14.05.2026 - 08:56 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      Es ist doch ein Play Anywhere Game ^^

      MS ist noch nie gegen diesen Trick vorgegangen, sie haben zB über offizielle Twitterkanäle Scherze über den spontanen Beveölkerungsboom gemacht und die neuen Bürger begrüßt.

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  2. OrcaBurrito 1435 XP Beginner Level 1 | 14.05.2026 - 09:50 Uhr

    Ich warte bis zum 19.05. Das Premium Upgrade kostet 59,99€. Das ist es mir bei aller Liebe nicht wert, zumal ich ja den GP habe. Und obwohl ich seit dem ersten FH dabei bin.

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