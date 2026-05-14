Forza Horizon 6: Mit diesem Trick startet ihr heute schon um 14 Uhr

Premium-Spieler können heute bereits deutlich früher in Forza Horizon 6 starten.
Möglich macht das der bekannte Neuseeland-Trick auf Xbox-Konsolen. Wer die Region seiner Konsole auf Neuseeland umstellt, kann den Frühzugang schon ab 14 Uhr deutscher Zeit freischalten und damit vor dem offiziellen Start loslegen.
Benötigt wird dafür entweder die Premium Edition oder das Premium-Upgrade des Spiels. Nach dem Wechsel der Konsolenregion genügt in der Regel ein Neustart der Konsole, damit der Zugriff freigeschaltet wird.
Der Region-Wechsel ist auf Xbox seit Jahren eine bekannte Methode, um globale Releases früher nutzen zu können, sobald ein Spiel in bestimmten Zeitzonen offiziell startet.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich bin skeptisch .
Es mag ein bekannter Trick sein , aber Microsoft und Xbox haben diese Woche schon hart gegen cheater durch gegriffen.
Und durch den Premium Zugang kann man ja schon von Haus aus eher starten. 🤔
Es ist doch ein Play Anywhere Game ^^
MS ist noch nie gegen diesen Trick vorgegangen, sie haben zB über offizielle Twitterkanäle Scherze über den spontanen Beveölkerungsboom gemacht und die neuen Bürger begrüßt.
Ich werde mal abwarten was ab 14 Uhr hier berichtet wird .
Dann seh ich weiter .
Eine Hobbit Höhle konnte ich mir ja schon mal raus suchen 🤔
Mach das. Ich spiele dann mal Versuchskaninchen …
Lass dich nicht von den Ring Geistern erwischen 😅👍
Ich warte bis zum 19.05. Das Premium Upgrade kostet 59,99€. Das ist es mir bei aller Liebe nicht wert, zumal ich ja den GP habe. Und obwohl ich seit dem ersten FH dabei bin.
Habe mir nen Code für die Premium Edition für 80 €gekauft, besser geht es nicht.
Bei eneba bekommst du das Upgrade für 46 Geld.
Ich starte auch nachher freue mich schon riesig 🙏🏻😍🔥
Heute kann ich leider noch nicht starten, bin auf nem Konzert 🤘🏻