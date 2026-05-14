Forza Horizon 6: Mit diesem Trick startet ihr heute schon um 14 Uhr

Premium-Spieler können heute bereits deutlich früher in Forza Horizon 6 starten.

Möglich macht das der bekannte Neuseeland-Trick auf Xbox-Konsolen. Wer die Region seiner Konsole auf Neuseeland umstellt, kann den Frühzugang schon ab 14 Uhr deutscher Zeit freischalten und damit vor dem offiziellen Start loslegen.

Benötigt wird dafür entweder die Premium Edition oder das Premium-Upgrade des Spiels. Nach dem Wechsel der Konsolenregion genügt in der Regel ein Neustart der Konsole, damit der Zugriff freigeschaltet wird.

Der Region-Wechsel ist auf Xbox seit Jahren eine bekannte Methode, um globale Releases früher nutzen zu können, sobald ein Spiel in bestimmten Zeitzonen offiziell startet.