Forza Horizon 6: Mitsubishi GTO 1997 im neuen Preview-Video enthüllt

Ein neues Gameplay-Video liefert frische Einblicke in Forza Horizon 6 und stellt dabei den Mitsubishi GTO aus dem Jahr 1997 in den Mittelpunkt, der in einer Preview-Version auf der Xbox Series X gefahren wurde.

Im Video steht der japanische Sportwagen im Fokus und demonstriert, wie sich klassische Fahrzeuge in die offene Spielwelt einfügen. Besonders das Fahrverhalten, die Beschleunigung und die Straßenlage des GTO werden ausführlich präsentiert.

Die Aufnahmen stammen aus einer Vorabversion des Spiels, die auf der Xbox Series X gespielt wurde. Dabei wird deutlich, wie flüssig das Fahrerlebnis umgesetzt ist und wie detailliert sowohl Fahrzeugmodell als auch Umgebung dargestellt werden.

Der Mitsubishi GTO zählt zu den bekanntesten Performance-Fahrzeugen der 90er-Jahre und bringt entsprechend viel Nostalgie in das Line-up von Forza Horizon 6. Das Video unterstreicht, welchen Stellenwert klassische Fahrzeuge innerhalb des Spiels weiterhin einnehmen.

Mit solchen Preview-Einblicken wird zunehmend sichtbar, wie stark der Fokus auf Vielfalt und Authentizität im Fuhrpark gelegt wird und wie unterschiedliche Fahrzeugtypen ihre eigenen Fahreigenschaften mitbringen.