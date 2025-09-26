Forza Horizon 6: Mount Fuji, Tokio und Japans Berglandschaften erwarten euch

Mit Forza Horizon 6 erwartet euch 2026 ein neues Open-World-Rennerlebnis, das euch erstmals durch die vielfältigen Landschaften Japans führt.
Zunächst erscheint der Titel zuerst für Xbox Series X|S und PC, bevor er später nach der Veröffentlichung auch für PlayStation 5 verfügbar sein wird. Schon jetzt könnt ihr Forza Horizon 6 auf Xbox und Steam auf eure Wunschliste setzen, um keine Neuigkeiten zu verpassen.
Die Entwicklerstudios Playground Games und Turn 10 Studios haben bestätigt, dass Japan mit seinen weltbekannten und kontrastreichen Regionen die Bühne des Spiels bildet.
Im ersten Teaser ist der majestätische Mount Fuji zu sehen, doch auch urbane Metropolen wie Tokio mit seinen Neonlichtern und Hochhäusern sowie idyllische ländliche Gebiete und Gebirgsregionen werden Teil der nahtlosen Open World sein. Dabei geht es nicht um eine exakte Nachbildung, sondern um die Umsetzung der kulturellen Essenz und der besonderen Atmosphäre Japans im typischen Horizon-Stil.
„Japan steht schon seit langem ganz oben auf der Wunschliste der Horizon-Fans. Wir freuen uns, den Spielern in Forza Horizon 6 endlich diesen lang ersehnten Schauplatz zu präsentieren“, erklärt Arceta. „Japan hat eine so einzigartige Kultur – von Autos, über Musik bis hin zu Mode – die es perfekt für das nächste Horizon-Setting macht. Wie bei jedem Horizon-Titel wollen wir sicherstellen, dass wir dem Land in Bezug auf die authentische Darstellung und die Spielbarkeit der offenen Welt von Horizon gerecht werden – und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dies für die Spieler vollständig umzusetzen.“
„Japan steht schon seit langem ganz oben auf der Wunschliste der Horizon-Fans. Wir freuen uns, den Spielern in Forza Horizon 6 endlich diesen lang ersehnten Schauplatz zu präsentieren“, erklärt Arceta. „Japan hat eine so einzigartige Kultur – von Autos, über Musik bis hin zu Mode – die es perfekt für das nächste Horizon-Setting macht. Wie bei jedem Horizon-Titel wollen wir sicherstellen, dass wir dem Land in Bezug auf die authentische Darstellung und die Spielbarkeit der offenen Welt von Horizon gerecht werden – und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dies für die Spieler vollständig umzusetzen.“
„Das Schöne an den Horizon-Spielen ist, dass wir aus jedem einzelnen Spiel lernen und Wege finden, das nächste noch größer und besser zu machen“, sagt Arceta. „Wir haben nicht nur das Feedback der Spieler berücksichtigt, sondern konnten uns auch auf praktischere Dinge stützen – zum Beispiel hat uns der Forza Horizon 5 Hot Wheels DLC geholfen, die erhöhten Straßen von Tokyo City in FH6 zu entwickeln.“
„Während die Fans schon lange nach diesem Ort gefragt haben, war es uns wichtig, die Liebe und Ehrfurcht, die wir für Japan und seine einzigartige Kultur hegen, zu würdigen“, so Arceta weiter. „Gibt es einen besseren Weg, dies zu tun, als die Ankündigung in Tokio auf Japans größtem Spiele-Event des Jahres zu machen?“
Um dies authentisch einzufangen, reiste das Entwicklerteam selbst nach Japan. Besonders die Eindrücke aus Tokio – das Zusammenspiel von Energie, Chaos und unerwarteter Ruhe – prägten die kreative Ausrichtung des Spiels.
Mit dieser Detailtiefe und der Liebe zum kulturellen Kontext will Forza Horizon 6 nicht nur Rennspiel-Fans, sondern auch Open-World-Enthusiasten begeistern.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Darauf haben wirklich viele Fans gewartet, Japan ist schon ein interessantes Setting.
Wunderbar ☺️❤️
4 Jahreszeiten – Tokio – Fuji – hohe Straßen, jetzt fehlt mir nur noch Tuning wie in NFS Underground 2 und Motorräder, dann bin ich völlig zufrieden.
Ich fahre ja immer noch in FH4 herum und Teil 3 hat mir auch sehr gut gefallen (heute immer noch geil), Teil 5 habe ich nicht zu „Ende“ gespielt, hat mich irgendwie nicht gepackt wie Teil 3-4.
Tatsächlich spiel ich relativ regelmäßig noch Teil 2 (will alle Rennen beenden^^). Für mich irgendwie der beste und schönste Teil (mit herausragender Musik). Ich liebe es in Nizza rumzukurven 🙂
Gestern habe ich dann FH4 gestartet. Zuvor hatte ich da vor ein paar Jahren im GP nur das Intro gespielt und es mir im Sale gekauft bevor es aus dem Store verschwand. Jetzt kann ich es nachholen als Vorbereitung zu Teil 6. Die offiziellen Ankündigung hat schon gehypt, muss ich zugeben.
Die verschiedenen Jahreszeiten sind schon ziemlich cool in Teil 4. In FH5 ist das ja etwas anders gelöst, wobei die Sandstürme schon auch mega sind.
Das wird wie ein zweiter Urlaub. ^^
Das klingt doch vielversprechend, hoffe bloß die übertreiben ist nicht mit dem Satz: „Dabei geht es nicht um eine exakte Nachbildung, sondern um die Umsetzung der kulturellen Essenz und der besonderen Atmosphäre Japans im typischen Horizon-Stil“ 🤔 hätte schon eine richtige Innenstadt von Tokio
Mal sehen, ob ich den Teil intensiver spielen werde als die Vorgänger. Allein schon wegen dem Setting.
Bin gespannt, ob der Fuji-san nur Deko im Hintergrund sein wird oder ob man ihn auch befahren kann.
Bekomme gerade auch wieder etwas Lust auf FH4.
„Bekomme gerade auch wieder etwas Lust auf FH4.“
Ich auch und gestern direkt gestartet, praktisch zum ersten Mal.😅
Werde es wie jedes Forza wieder stundenlang spielen.
Ich hoffe einfach auf ein paar Updates die mich seit Jahren etwas stören:
+) zb Tuning. Und wenn sie es wie bei FM machen, dass man erst mal paar Kilometer mit dem Auto fahren muss. Und halt nicht gleich runterladen und das wars.
+) Reifenauswirkung in Rennen (zb keine Slicks mehr im Gemüse)
+) Schön wäre es wenn man paar Konfigs für Auto machen kann. Und ähnlich wie bei Motorfest dann vom Rennwagen auf den Geländewagen wechseln könnte.
+) Blitzer(zonen), Drifts,…… alles etwas auf Fahrzeugklassen beschränken. zb Blitzer halt mal nur für B-Klasse
Es sind nur Kleinigkeiten.
Ich hatte vermutlich mehr Stunden in FH. Aber bei Motorfest hatte ich irgendwie mehr Spaß.
Schön wie Microsoft hier auf das Feedback der Fans hört. Ich finde ja Playground Games hat es bisher immer super hinbekommen das entsprechende Land in den Spielen würdevoll darzustellen. Dieses Japan-Setting wird sowas von rocken😎😎😎