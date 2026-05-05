Forza Horizon 6: Neue Barrierefreiheits-Optionen führt AutoDrive und mehr ein

Forza Horizon 6 erweitert sein Accessibility‑Angebot deutlich und ergänzt die bekannten Funktionen der Reihe um mehrere neue Optionen. AutoDrive, Proximity Radar und ein vollständig anpassbarer High Contrast Mode sollen das Spielerlebnis in Japan für möglichst viele Spieler zugänglich machen.

AutoDrive lässt sich über ANNA aktivieren, indem während der freien Erkundung Japans das Steuerkreuz genutzt wird. Nach dem Öffnen der Karte kann ein beliebiger Wegpunkt gesetzt werden, bevor ANNA die automatische Fahrt übernimmt. Dadurch bleibt Zeit, die Umgebung entspannt zu betrachten, während das Fahrzeug selbstständig zum Ziel navigiert.

Proximity Radar unterstützt beim Erkennen von Fahrzeugen im toten Winkel und erleichtert das Vermeiden unbeabsichtigter Kollisionen. Die Funktion ist besonders hilfreich bei der Nutzung von Cockpit‑, Hauben‑ oder Stoßstangenkamera. Die Position des HUD‑Elements kann frei gewählt werden, zusätzlich stehen optionale Audiohinweise zur Verfügung.

Der neue High Contrast Mode stellt die größte Erweiterung dar. Er reduziert die visuelle Komplexität der Spielwelt, damit wichtige Objekte leichter erkennbar sind. Die Darstellung ist vollständig anpassbar, sodass jeder Spieler die Kontraste individuell kalibrieren kann.

Weitere Accessibility‑Optionen aus früheren Teilen kehren zurück. Dazu gehören vollständige Controller‑Neubelegung auf allen Plattformen, Screen‑Reader‑Unterstützung, Untertitel, ein anpassbares Kamera‑Sichtfeld auf PC, Farbblindheitsfilter, die Offline‑Game‑Speed‑Modifikation sowie sämtliche Schwierigkeitsgrade und Fahrhilfen.

In einem Update nach dem Launch wird Forza Horizon 6 zudem American Sign Language (ASL) und British Sign Language (BSL) für Zwischensequenzen unterstützen. Die Bild‑in‑Bild‑Darstellung eines ASL‑ oder BSL‑Dolmetschers kann dabei frei auf dem Bildschirm positioniert werden.