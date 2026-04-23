Forza Horizon 6: Neue Garagen-Funktion erlaubt sogar eigene Showrooms

Forza Horizon 6 erweitert das Spielerlebnis um eine neue kreative Funktion, die den Aufbau eigener Garagen und Showrooms ermöglicht.
Mit Hilfe der EventLab-Bauteools können Spieler individuelle Garagen gestalten und diese als persönliche Ausstellungsräume für ihre Fahrzeuge nutzen. Dabei steht die freie Gestaltung des eigenen Showrooms im Mittelpunkt.
Die Funktion geht über reine Dekoration hinaus, da Spieler ihre Garagen auch für Freunde öffnen und Besucher einladen können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene Layouts mit der Community zu teilen, sodass andere Spieler diese als Vorlage verwenden und anpassen können.
Umgekehrt können auch fremde Designs übernommen und weiterentwickelt werden, wodurch ein kreativer Austausch innerhalb der Community gefördert wird.
Mit dieser Erweiterung baut Forza Horizon 6 den kreativen Sandbox-Ansatz der Reihe weiter aus und stärkt den sozialen und gestalterischen Aspekt innerhalb der Spielwelt.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Coole Spielerei – ich hoffe sie haben endlich mal ein einfaches, schnelles und nicht so verschachteltes Menü hinbekommen. Das ist jetzt echt schon lange Schrott in der Serie.
Du kannst in jede Garage anderer Spieler gehen und sogar deren Design downloaden.
Je mehr Freiheiten das Spiel bietet, umso besser für uns Spieler, unsere Kreativität auszuleben
In Forza Horizon 5 bin ich übrigens Prestige 5. Auf FH6 freue ich mich riesig. 🙂
Wo sieht man das nochmal ?
Achso Level 500 oder 1000? Ging ein Prestige bis 200?
https://forums.forza.net/t/fh5-prestige-system/773002
Da sieht man ab welchem Level man Prestige erreicht. 🙂
In der oberen linken Ecke sieht man sein Prestige Rang mit einem Stern. Zbsp Stern 1, Stern 2 usw!
Bye bye Lebenszeit sage ich nur🤣🤣🤣
Oh jaaaaaa
Gut das ich zu Release Urlaub habe🤣🤣🤣
Das geile ist, man kann bei den anderen Spieler in die Garage und sogar deren Design downloaden
Oh jaaaaaa
Das erinnert mich gerade etwas an die Autowerkstatt in GTAO.
Das Spiel wird ein richtiger Zeitfresser, sollte aber viel Spaß machen 😎.
Diesen Firlefanz brauch ich nicht. Ich hoffe sie stecken genauso, wenn nicht noch mehr Liebe ins Gameplay, Anpassungen an der Karriere und dass das JDM Feeling super rüberkommt besonders was Tuning an den Fahrzeugen anbelangt.
Nette Spielerei 👍🏻