Forza Horizon 6: Neue Garagen-Funktion erlaubt sogar eigene Showrooms

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Image: Xbox Game Studios

Verrückt: Forza Horizon 6 erweitert das EventLab-System um frei gestaltbare und teilbare Garagen.

Forza Horizon 6 erweitert das Spielerlebnis um eine neue kreative Funktion, die den Aufbau eigener Garagen und Showrooms ermöglicht.

Mit Hilfe der EventLab-Bauteools können Spieler individuelle Garagen gestalten und diese als persönliche Ausstellungsräume für ihre Fahrzeuge nutzen. Dabei steht die freie Gestaltung des eigenen Showrooms im Mittelpunkt.

Die Funktion geht über reine Dekoration hinaus, da Spieler ihre Garagen auch für Freunde öffnen und Besucher einladen können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene Layouts mit der Community zu teilen, sodass andere Spieler diese als Vorlage verwenden und anpassen können.

Umgekehrt können auch fremde Designs übernommen und weiterentwickelt werden, wodurch ein kreativer Austausch innerhalb der Community gefördert wird.

Mit dieser Erweiterung baut Forza Horizon 6 den kreativen Sandbox-Ansatz der Reihe weiter aus und stärkt den sozialen und gestalterischen Aspekt innerhalb der Spielwelt.

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15 Kommentare Added

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  1. xXCickXx 131255 XP Elite-at-Arms Bronze | 23.04.2026 - 18:09 Uhr

    Coole Spielerei – ich hoffe sie haben endlich mal ein einfaches, schnelles und nicht so verschachteltes Menü hinbekommen. Das ist jetzt echt schon lange Schrott in der Serie.

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  2. GERxJOHNNY 78470 XP Tastenakrobat Level 4 | 23.04.2026 - 18:09 Uhr

    Je mehr Freiheiten das Spiel bietet, umso besser für uns Spieler, unsere Kreativität auszuleben

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  3. Sevalot 8500 XP Beginner Level 4 | 23.04.2026 - 18:12 Uhr

    In Forza Horizon 5 bin ich übrigens Prestige 5. Auf FH6 freue ich mich riesig. 🙂

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  5. Nibelungen86 348805 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.04.2026 - 18:21 Uhr

    Das geile ist, man kann bei den anderen Spieler in die Garage und sogar deren Design downloaden

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  7. Eddy 12445 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 23.04.2026 - 18:26 Uhr

    Das erinnert mich gerade etwas an die Autowerkstatt in GTAO.

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  9. Hattori Hanzo 39785 XP Bobby Car Rennfahrer | 23.04.2026 - 18:30 Uhr

    Diesen Firlefanz brauch ich nicht. Ich hoffe sie stecken genauso, wenn nicht noch mehr Liebe ins Gameplay, Anpassungen an der Karriere und dass das JDM Feeling super rüberkommt besonders was Tuning an den Fahrzeugen anbelangt.

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