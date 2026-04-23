Forza Horizon 6: Neue Garagen-Funktion erlaubt sogar eigene Showrooms

Verrückt: Forza Horizon 6 erweitert das EventLab-System um frei gestaltbare und teilbare Garagen.

Forza Horizon 6 erweitert das Spielerlebnis um eine neue kreative Funktion, die den Aufbau eigener Garagen und Showrooms ermöglicht.

Mit Hilfe der EventLab-Bauteools können Spieler individuelle Garagen gestalten und diese als persönliche Ausstellungsräume für ihre Fahrzeuge nutzen. Dabei steht die freie Gestaltung des eigenen Showrooms im Mittelpunkt.

Die Funktion geht über reine Dekoration hinaus, da Spieler ihre Garagen auch für Freunde öffnen und Besucher einladen können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eigene Layouts mit der Community zu teilen, sodass andere Spieler diese als Vorlage verwenden und anpassen können.

Umgekehrt können auch fremde Designs übernommen und weiterentwickelt werden, wodurch ein kreativer Austausch innerhalb der Community gefördert wird.

Mit dieser Erweiterung baut Forza Horizon 6 den kreativen Sandbox-Ansatz der Reihe weiter aus und stärkt den sozialen und gestalterischen Aspekt innerhalb der Spielwelt.