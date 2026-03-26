Forza Horizon 6: Neue Rush-Events treiben Adrenalin auf die Spitze

Forza Horizon 6 stellt Horizon Rush Events vor – spektakuläre Zeitrennen mit Hindernissen und Highscore-Fokus.

Mit Forza Horizon 6 erweitert sich das Rennfestival um ein neues Event-Format, das Geschwindigkeit und Präzision in den Mittelpunkt stellt. Unter dem Namen Horizon Rush erwarten Spieler temporeiche Herausforderungen, bei denen jede Sekunde zählt.

Im Fokus stehen Zeitrennen durch aufwendig gestaltete Strecken, die mit spektakulären Hindernissen gespickt sind.

Große Sprünge, verwinkelte Streckenführungen, zerstörbare Objekte und dynamische Elemente wie bewegliche Containerkräne sorgen für ein intensives Fahrerlebnis. Jede Strecke ist in mehrere Sektoren unterteilt, wodurch Spieler genau nachvollziehen können, in welchen Abschnitten Zeit gewonnen oder verloren wird.

Horizon Rush setzt dabei auf langfristige Motivation. Statt einmaliger Show-Events liegt der Schwerpunkt auf dem wiederholten Spielen, um persönliche Bestzeiten zu verbessern und sich in Ranglisten nach oben zu arbeiten.

Spieler können die Events alleine absolvieren, im Koop erleben oder sich im Multiplayer mit anderen messen.

Die neuen Herausforderungen führen durch verschiedene Schauplätze rund um den Globus. Dazu zählen ein geschäftiger Dockyard im Herzen von Tokio, ein verschneites Skigebiet in einer alpinen Region sowie eine Küstenstrecke in der Nähe eines Raumhafens. Jede Location bringt eigene visuelle Highlights und Streckencharakteristika mit sich.

Innerhalb des Karrieremodus sind die Horizon Rush Events als Meilensteine integriert und werden über das bekannte Wristband-System freigeschaltet. Damit fügen sie sich nahtlos in den Fortschritt des Festivals ein und bieten zusätzliche Ziele für ambitionierte Fahrer.

Mit Horizon Rush erhält Forza Horizon 6 ein neues Event-Konzept, das auf Wiederspielwert, Präzision und Highscore-Jagd ausgelegt ist und das Rennspiel-Erlebnis um eine weitere Facette erweitert.

Details gibt es hier: