Forza Horizon 6: Neue Videoreihe rückt japanische Kultur in den Fokus

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 rückt mit The Art of Driving die japanische Kultur in den Mittelpunkt und zeigt neue Einblicke vor dem Serienstart.

Mit einer neuen Videoreihe rückt Forza Horizon 6 erstmals gezielt die kulturellen Einflüsse Japans in den Fokus, die das kommende Open-World-Rennspiel prägen. Unter dem Titel „The Art of Driving“ lädt Entwickler Playground Games zu einer Reise durch die Verbindung von Automobilkultur und japanischer Ästhetik ein.

Im Zentrum der Reihe steht der renommierte Fotograf Larry Chen, der durch die Episoden führt und dabei sowohl visuelle als auch kulturelle Perspektiven beleuchtet. Sein Blick hinter die Kulissen soll zeigen, wie stark reale Einflüsse aus Japan in die Spielwelt eingeflossen sind und welche Inspirationen das Entwicklerteam aufgegriffen hat.

Bereits die Ankündigung macht deutlich, dass es nicht nur um Fahrzeuge geht, sondern um ein umfassendes Verständnis der Szene. Tradition, Design und moderne Car Culture verschmelzen zu einem Gesamtbild, das die Identität von Forza Horizon 6 maßgeblich formen soll.

Die erste Episode von The Art of Driving erscheint bereits morgen und markiert den Auftakt einer Serie, die weitere Details zur Gestaltung der Spielwelt liefern dürfte.

 

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11 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 41355 XP Hooligan Krauler | 06.04.2026 - 18:12 Uhr

    Danke für die Info. 💚 Werde ich natürlich anschauen. Freue mich auf Forza Horizon 6 im Mai. ❤️

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  5. Robilein 1240830 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.04.2026 - 18:48 Uhr

    Immer schön dieses kulturreiche Land zu sehen. Und wie’s aussieht gibt sich Playground Games beste Mühe das gut umzusetzen.

    1
    • Mr Poppell 112700 XP Scorpio King Rang 2 | 06.04.2026 - 22:06 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Das tun sie doch immer, oder?! 😅 Zumindest hatte ich nicht den Eindruck das sie sich bei den Vorgängern weniger Mühe gegeben haben.

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  7. RumRoGERs 138425 XP Elite-at-Arms Gold | 06.04.2026 - 19:07 Uhr

    ich mag die Forza Spiele und ich werds wahrscheinlich tatsächlich auch zocken aber mich langweilen Rennspiele immer sehr sehr schnell.^^
    So gut es auch aussieht, Forza ist für mich tatsächlich so ein Spiel welches ich eher nicht kaufen würde, daher bin ich froh, dass es im GP landet.
    Das Video mit den kulturellen Einflüssen finde ich aber sehr gelungen. Also das fahren durch die Open World fühlt sich immer gut an.

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  10. Nibelungen86 342705 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.04.2026 - 22:35 Uhr

    Habe mich entschieden, Day One Kauf 😁, vielleicht kaufe ich noch Lenkrad – Sitz – Pedale dazu 😬

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