Forza Horizon 6: Neue Videoreihe rückt japanische Kultur in den Fokus

Mit einer neuen Videoreihe rückt Forza Horizon 6 erstmals gezielt die kulturellen Einflüsse Japans in den Fokus, die das kommende Open-World-Rennspiel prägen. Unter dem Titel „The Art of Driving“ lädt Entwickler Playground Games zu einer Reise durch die Verbindung von Automobilkultur und japanischer Ästhetik ein.
Im Zentrum der Reihe steht der renommierte Fotograf Larry Chen, der durch die Episoden führt und dabei sowohl visuelle als auch kulturelle Perspektiven beleuchtet. Sein Blick hinter die Kulissen soll zeigen, wie stark reale Einflüsse aus Japan in die Spielwelt eingeflossen sind und welche Inspirationen das Entwicklerteam aufgegriffen hat.
Bereits die Ankündigung macht deutlich, dass es nicht nur um Fahrzeuge geht, sondern um ein umfassendes Verständnis der Szene. Tradition, Design und moderne Car Culture verschmelzen zu einem Gesamtbild, das die Identität von Forza Horizon 6 maßgeblich formen soll.
Die erste Episode von The Art of Driving erscheint bereits morgen und markiert den Auftakt einer Serie, die weitere Details zur Gestaltung der Spielwelt liefern dürfte.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info. 💚 Werde ich natürlich anschauen. Freue mich auf Forza Horizon 6 im Mai. ❤️
Vorfreude.
Die Spannung steigt.
Immerhin noch 6 Wochen, hätten sie auch im April rausbringen können 🙁.
Immer schön dieses kulturreiche Land zu sehen. Und wie’s aussieht gibt sich Playground Games beste Mühe das gut umzusetzen.
Das tun sie doch immer, oder?! 😅 Zumindest hatte ich nicht den Eindruck das sie sich bei den Vorgängern weniger Mühe gegeben haben.
Freu mich für alle Spieler
ich mag die Forza Spiele und ich werds wahrscheinlich tatsächlich auch zocken aber mich langweilen Rennspiele immer sehr sehr schnell.^^
So gut es auch aussieht, Forza ist für mich tatsächlich so ein Spiel welches ich eher nicht kaufen würde, daher bin ich froh, dass es im GP landet.
Das Video mit den kulturellen Einflüssen finde ich aber sehr gelungen. Also das fahren durch die Open World fühlt sich immer gut an.
Bald ist es soweit, ich freue mich schon.😅
Das ist sicher eine spannende Videoreihe, danke für die Info.
Habe mich entschieden, Day One Kauf 😁, vielleicht kaufe ich noch Lenkrad – Sitz – Pedale dazu 😬