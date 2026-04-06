Forza Horizon 6: Neue Videoreihe rückt japanische Kultur in den Fokus

Forza Horizon 6 rückt mit The Art of Driving die japanische Kultur in den Mittelpunkt und zeigt neue Einblicke vor dem Serienstart.

Mit einer neuen Videoreihe rückt Forza Horizon 6 erstmals gezielt die kulturellen Einflüsse Japans in den Fokus, die das kommende Open-World-Rennspiel prägen. Unter dem Titel „The Art of Driving“ lädt Entwickler Playground Games zu einer Reise durch die Verbindung von Automobilkultur und japanischer Ästhetik ein.

Im Zentrum der Reihe steht der renommierte Fotograf Larry Chen, der durch die Episoden führt und dabei sowohl visuelle als auch kulturelle Perspektiven beleuchtet. Sein Blick hinter die Kulissen soll zeigen, wie stark reale Einflüsse aus Japan in die Spielwelt eingeflossen sind und welche Inspirationen das Entwicklerteam aufgegriffen hat.

Bereits die Ankündigung macht deutlich, dass es nicht nur um Fahrzeuge geht, sondern um ein umfassendes Verständnis der Szene. Tradition, Design und moderne Car Culture verschmelzen zu einem Gesamtbild, das die Identität von Forza Horizon 6 maßgeblich formen soll.

Die erste Episode von The Art of Driving erscheint bereits morgen und markiert den Auftakt einer Serie, die weitere Details zur Gestaltung der Spielwelt liefern dürfte.