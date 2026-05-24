Forza Horizon 6: Neuer Steam-Rekord mit über 300.000 gleichzeitigen Spielern

Der Erfolg von Forza Horizon 6 setzt sich ungebremst fort. Wenige Tage nach dem Release hat das Open-World-Rennspiel auf Steam einen neuen Rekord aufgestellt und erstmals die Marke von 300.000 gleichzeitig aktiven Spielern überschritten.
Damit erreicht der Titel den bislang höchsten Steam-Wert in der Geschichte der Forza-Reihe und unterstreicht den außergewöhnlich starken Start des neuesten Ablegers.
Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Steam-Zahlen nur einen Teil der gesamten Spielerschaft abbilden. Zusätzlich sind Millionen Spieler auf Xbox Series X|S, PC über die Xbox-App sowie über den Xbox Game Pass unterwegs.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist das bei mir eine Einzel Erfahrung oder ist Horizon 6 etwas schwerer geworden.
Ich hatte mein Setting ähnlich gemacht wie bei FH4 auch. Keine Simulation aber auch nicht zu leicht. Drivatar so auf überdurchschnittlich. Es ist teilweise so bockschwer auf der Stufe, dass ich die Rennen ständig wiederholen musste, um mal 1ter zu werden. Und selbst auf Durchschnitt ist es nicht so leicht.
Habe ich bisher nicht so empfunden.
Bis überdurchschnittlich komme ich eigentlich immer auf Platz 1.
Eine Stufe drüber macht es mir keinen Spaß, da wird es mir zu anstrengend.
Das war aber auch bei den vorherigen Teilen so, daher glaube ich, es ist relativ gleich geblieben.
Dann hast du vielleicht einfach die falschen Autos für die jeweiligen Rennen, kann bei überdurchschnittlich problematisch werden.
Ich denke da ist was dran, habe ähnliches wie du feststellen dürfen. Ich habe es dann mal auf Durchschnittlich gelassen, auch wenn ich dann die Nachricht bekomme, ich wäre bereit für einen schwierigeren Grad.Macht aber trotzdem richtig laune das Spiel.
Forza Horizon ist für mich eine der wenigen Spielreihen welche wirklich Next Gen Feeling vermittelt.
Technisch ist das für mich das oberste Regal.
Zumindest von Spielen die ich gezockt habe.^^
Forza Horizon 6
Konkurrenzlos gut.
Glückwunsch XBOX und Playground Games für diesen riesigen Erfolg. Teil 5 schon jetzt in allen Belangen getoppt🥳🥳🥳
Ich spiele es zwar nicht, aber Forza ist in dem Genre fast Konkurrenzlos. Gratulation 🥳🚀
Ich hoffe ich kann heute auch endlich mal loslegen. Ich hab einfach so wenig Zeit aktuell und meistens Schlaf ich vorher ein… Einfach schlimm aktuell bei mir… 🙈
Das einzige Spiel seid langen, das 3 Wochen in Folge höhere Steam Zahlen verzeichnet.