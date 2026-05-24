Forza Horizon 6: Neuer Steam-Rekord mit über 300.000 gleichzeitigen Spielern

Der Erfolg von Forza Horizon 6 setzt sich ungebremst fort. Wenige Tage nach dem Release hat das Open-World-Rennspiel auf Steam einen neuen Rekord aufgestellt und erstmals die Marke von 300.000 gleichzeitig aktiven Spielern überschritten.

Damit erreicht der Titel den bislang höchsten Steam-Wert in der Geschichte der Forza-Reihe und unterstreicht den außergewöhnlich starken Start des neuesten Ablegers.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Steam-Zahlen nur einen Teil der gesamten Spielerschaft abbilden. Zusätzlich sind Millionen Spieler auf Xbox Series X|S, PC über die Xbox-App sowie über den Xbox Game Pass unterwegs.