Forza Horizon 6: Neuer Trailer bringt den Nissan GT-R NISMO

Ein ikonischer japanischer Supersportwagen steht im Mittelpunkt eines neuen Showcases, das den 2024 Nissan GT-R NISMO in einer detailreichen Japan-Umgebung innerhalb von Forza Horizon 6 präsentiert und damit die Verbindung aus realer Fahrzeugkultur und virtueller Open-World-Racing-Atmosphäre in den Fokus rückt.

Der 2024 Nissan GT-R NISMO gilt als eine der leistungsstärksten Weiterentwicklungen der GT-R-Baureihe und wird im Showcase als High-Performance-Fahrzeug inszeniert, das perfekt in das Setting einer japanisch inspirierten Spielwelt passt. Die Präsentation hebt dabei sowohl die technische Präzision als auch die ikonische Designsprache des Fahrzeugs hervor.

Entwickelt wurde der GT-R von der japanischen Automarke Nissan, während die NISMO-Abteilung NISMO für die Motorsport- und Performance-Optimierungen verantwortlich ist.

Forza Horizon 6 erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und ist jetzt schon günstig zu haben.