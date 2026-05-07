Forza Horizon 6: Neuer Trailer bringt den Nissan GT-R NISMO

Ein ikonischer japanischer Supersportwagen steht im Mittelpunkt eines neuen Showcases, das den 2024 Nissan GT-R NISMO in einer detailreichen Japan-Umgebung innerhalb von Forza Horizon 6 präsentiert und damit die Verbindung aus realer Fahrzeugkultur und virtueller Open-World-Racing-Atmosphäre in den Fokus rückt.
Der 2024 Nissan GT-R NISMO gilt als eine der leistungsstärksten Weiterentwicklungen der GT-R-Baureihe und wird im Showcase als High-Performance-Fahrzeug inszeniert, das perfekt in das Setting einer japanisch inspirierten Spielwelt passt. Die Präsentation hebt dabei sowohl die technische Präzision als auch die ikonische Designsprache des Fahrzeugs hervor.
Entwickelt wurde der GT-R von der japanischen Automarke Nissan, während die NISMO-Abteilung NISMO für die Motorsport- und Performance-Optimierungen verantwortlich ist.
Forza Horizon 6 erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und ist jetzt schon günstig zu haben.
Explore and discover Japan inside a legend: the 2024 @Nissan GT-R @NISMO. pic.twitter.com/Y4puKtPKvD
— Forza Horizon (@ForzaHorizon) May 7, 2026
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr schön. Ich kann es kaum erwarten, bis das Spiel endlich nächsten Freitag erscheint. Ich liebe Forza Horizon und freu mich drauf, Day One mit meinen Freunden durch Japan zu fahren, springen, driften und durch Schilder zu crashen💚💚💚
Danke fürs Teilen. 💚 Freue mich immer mehr und mehr auf Forza Horizon 6. ❤️
Der Wagen ist okay.
So Forza ist vorbestellt. Freue mich auf den 15. In der Zeit drehe ich nochmal ein paar runden in Mexiko. Sieht schon krass aus, das wird ein Fest.
Der Wagen gefällt mir ausgesprochen gut 👌.
Schönes Auto und noch schöneres Gameplay… Ich freu mich schon wie Bolle 😅
Ein Auto 🫣😅
Kann es kaum noch erwarten. Nächsten Freitag isses endlich so weit!
So ein schönes Auto
Der Wagen ist echt sexy 🙏🏻😍