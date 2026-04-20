Forza Horizon 6: Neuer Xbox Controller und Headset im Japan-Design enthüllt – UPDATE

Forza Horizon 6 wurde um neues Zubehör erweitert: Ein Xbox Wireless Controller und ein Wireless Headset im Limited Edition Design sind ab sofort vorbestellbar.
Der Xbox Wireless Controller – Limited Edition Forza Horizon 6 setzt auf ein auffälliges Design mit transparentem Cyan-Blau, das in einen metallischen Farbverlauf übergeht.
Akzente in Volt-Grün, Hot Pink und Silber ergänzen die Optik, während ein silbernes Metallic-D-Pad und zweifarbige, gummierte Diamond-Grips für zusätzliche Details sorgen.
Inspiriert wurde das Design von den japanischen Touge-Straßen, die als Ursprung des Driftings gelten. Der Controller bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden und verfügt über einen 3,5-mm-Anschluss für kompatible Headsets.
Auch das Xbox Wireless Headset – Limited Edition Forza Horizon 6 greift das Festival-Design mit transparentem Cyan, Volt-Grün und Hot Pink auf.
Besondere Designelemente wie ein Hot-Pink-Logo im Stil von Boxencrews sowie Rennstrecken-Grafiken in den Ohrmuscheln unterstreichen die Ausrichtung auf Fans der Reihe. Zusätzlich integriert das Headset spezielle Soundeffekte, die unter anderem einen japanischen V8-Motor mit der Benutzeroberfläche von Forza Horizon 6 kombinieren.
Für ein immersives Klangerlebnis unterstützt das Headset Technologien wie Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone:X. Funktionen wie das Ein- und Ausschalten, das Koppeln von Geräten sowie das Stummschalten des Mikrofons werden durch individuelle Soundeffekte begleitet.
Über Bluetooth LE Audio ist zudem die Nutzung auf Windows-11-PCs und mobilen Geräten möglich, inklusive Party-Chat mit breitem Stereo-Sprachbereich.
Beide Geräte unterstützen Xbox Wireless und Bluetooth und sind damit kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, PC, iOS-, Android- und Cloud-Geräten. Während der Controller bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit bietet, erreicht das Headset bis zu 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku.
Ergänzend erscheint die 8BitDo Charging Dock for Xbox Wireless Controllers – Forza Horizon 6 Limited Edition, die speziell auf das Design abgestimmt ist. Die Ladestation enthält ein 1100mAh-Akkupack, nutzt magnetische Ausrichtung für einfaches Aufsetzen und lädt einen Controller in etwa 3 Stunden vollständig auf. Zusätzlich bietet sie Schutz vor Überladung und Überhitzung.
Der Xbox Wireless Controller – Limited Edition Forza Horizon 6 ist zu einem Preis von 89,99 €, das Xbox Wireless Headset – Limited Edition Forza Horizon 6 für 134,99 € UVP bald vorbestellbar.
UPDATE: Jetzt ist die Vorbestellung freigegeben!
HINWEIS: Der Headset Link führt auch zum Controller, aber weiter unten kann man dann das Headset auswählen.
57 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jetzt ist die Vorbestellung freigegeben und jetzt funktioniert auch der Link zur Vorbestellung im Artikel.
Hinweis: Der Headset Link führt auch zum Controller, aber weiter unten kann man dann das Headset auswählen.
Sau geil!
Alles bestellt, auch dieses 8bitdo-Ladedings.
Herrje!