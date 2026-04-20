Forza Horizon 6: Neuer Xbox Controller und Headset im Japan-Design enthüllt – UPDATE

Forza Horizon 6 stellt neuen Xbox Wireless Controller und Headset im Limited Design vor.

Forza Horizon 6 wurde um neues Zubehör erweitert: Ein Xbox Wireless Controller und ein Wireless Headset im Limited Edition Design sind ab sofort vorbestellbar.

Der Xbox Wireless Controller – Limited Edition Forza Horizon 6 setzt auf ein auffälliges Design mit transparentem Cyan-Blau, das in einen metallischen Farbverlauf übergeht.

Akzente in Volt-Grün, Hot Pink und Silber ergänzen die Optik, während ein silbernes Metallic-D-Pad und zweifarbige, gummierte Diamond-Grips für zusätzliche Details sorgen.

Inspiriert wurde das Design von den japanischen Touge-Straßen, die als Ursprung des Driftings gelten. Der Controller bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden und verfügt über einen 3,5-mm-Anschluss für kompatible Headsets.

Auch das Xbox Wireless Headset – Limited Edition Forza Horizon 6 greift das Festival-Design mit transparentem Cyan, Volt-Grün und Hot Pink auf.

Besondere Designelemente wie ein Hot-Pink-Logo im Stil von Boxencrews sowie Rennstrecken-Grafiken in den Ohrmuscheln unterstreichen die Ausrichtung auf Fans der Reihe. Zusätzlich integriert das Headset spezielle Soundeffekte, die unter anderem einen japanischen V8-Motor mit der Benutzeroberfläche von Forza Horizon 6 kombinieren.

Für ein immersives Klangerlebnis unterstützt das Headset Technologien wie Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone:X. Funktionen wie das Ein- und Ausschalten, das Koppeln von Geräten sowie das Stummschalten des Mikrofons werden durch individuelle Soundeffekte begleitet.

Über Bluetooth LE Audio ist zudem die Nutzung auf Windows-11-PCs und mobilen Geräten möglich, inklusive Party-Chat mit breitem Stereo-Sprachbereich.

Beide Geräte unterstützen Xbox Wireless und Bluetooth und sind damit kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, PC, iOS-, Android- und Cloud-Geräten. Während der Controller bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit bietet, erreicht das Headset bis zu 20 Stunden mit wiederaufladbarem Akku.

Ergänzend erscheint die 8BitDo Charging Dock for Xbox Wireless Controllers – Forza Horizon 6 Limited Edition, die speziell auf das Design abgestimmt ist. Die Ladestation enthält ein 1100mAh-Akkupack, nutzt magnetische Ausrichtung für einfaches Aufsetzen und lädt einen Controller in etwa 3 Stunden vollständig auf. Zusätzlich bietet sie Schutz vor Überladung und Überhitzung.

Der Xbox Wireless Controller – Limited Edition Forza Horizon 6 ist zu einem Preis von 89,99 €, das Xbox Wireless Headset – Limited Edition Forza Horizon 6 für 134,99 € UVP bald vorbestellbar.

UPDATE: Jetzt ist die Vorbestellung freigegeben!

HINWEIS: Der Headset Link führt auch zum Controller, aber weiter unten kann man dann das Headset auswählen.