Forza Horizon 6: Neues Feedback-System offiziell gestartet

Mit dem Start von Forza Horizon 6 führt Playground Games ein komplett überarbeitetes System zur Erfassung von Fehlerberichten und Spielideen ein und ersetzt damit die bisherigen Foren-Hubs durch ein zentrales Feedback-Portal.

Das neue System trägt den Namen Forza Feedback Portal und ist ab sofort über forza.net/feedback erreichbar. Dort sollen künftig alle Bug-Reports, Vorschläge und Community-Ideen gebündelt werden. Die Plattform ermöglicht es, bestehende Themen zu durchsuchen, zu bewerten und nach Kategorien sowie Tags zu filtern, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Mit der Einführung der neuen Lösung wird auch die Struktur der bisherigen Forza-Foren abgelöst. Die Entwickler setzen dabei auf ein System, das Feedback direkt an die zuständigen Teams weiterleitet und gleichzeitig die Priorisierung anhand von Nutzerinteraktionen wie Upvotes transparenter machen soll.

Für Forza Horizon 6 ist der Bereich für Spielvorschläge bereits ab sofort aktiv, während das Bug-Reporting-System zum Start des Early Access am 15. Mai freigeschaltet wird. Nur über das neue Portal eingereichte Meldungen sollen künftig garantiert von den zuständigen Entwicklerteams geprüft werden.

Ein zentrales Element der Umstellung ist die Einführung eines neuen Kontosystems über Atlassian, das unabhängig vom Xbox-Gamertag funktioniert und mit einer frei wählbaren E-Mail-Adresse erstellt wird. Gleichzeitig wurden bestehende Stimmen aus alten Foren übernommen, jedoch auf null zurückgesetzt, um eine neue Bewertungsbasis für zukünftige Vorschläge zu schaffen.

Inhaltlich wird das Portal in verschiedene Bereiche unterteilt, darunter Fahrzeuge und allgemeines Gameplay. Für jede Kategorie gelten feste Regeln: Jede Idee soll einzeln eingereicht werden, doppelte Themen vermieden und die passende Kategorie genutzt werden, um eine saubere Zuordnung zu gewährleisten.

Das Entwicklerteam betont zudem die Bedeutung von Upvotes als Signal für Prioritäten innerhalb der Community. Je mehr Zustimmung ein Vorschlag erhält, desto klarer soll dessen Relevanz für die weitere Entwicklung sichtbar werden.

Neben der Struktur steht auch die Moderation im Fokus. Spam, doppelte Einträge oder unpassende Inhalte sollen durch Moderatoren bereinigt oder verschoben werden, während konstruktives Feedback und sachliche Diskussionen ausdrücklich erwünscht sind.