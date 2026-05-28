Forza Horizon 6: Neues Update löst Master-Explorer-Bug in Japan-Kampagne

Mit dem zweiten Series-1-Hotfix hat Playground Games mehrere Probleme in Forza Horizon 6 behoben und weitere Optimierungen für alle Plattformen vorgenommen.
Das Update trägt auf Xbox Series X|S, der Xbox-PC-App sowie Steam die Versionsnummer 364.933 und konzentriert sich vor allem auf Stabilitätsverbesserungen sowie Fehlerkorrekturen.
Zu den wichtigsten Anpassungen gehört die Behebung eines Problems im Sammel-Journal. Zuvor konnte der Fotografie-Bereich der Herausforderung „Discover Japan“ unter bestimmten Umständen nicht abgeschlossen werden. Dadurch war es betroffenen Spielern nicht möglich, den Rang „Master Explorer“ zu erreichen.
Darüber hinaus wurden zusätzliche Optimierungen für die Audio-Performance auf dem PC vorgenommen. Laut Playground Games betreffen die Änderungen insbesondere die Audioqualitätsstufen „Low“ und „Very Low“.
Spielern, die weiterhin mit Audio-Knistern oder ähnlichen Soundproblemen zu kämpfen haben, empfehlen die Entwickler, diese Einstellungen im Menü für Grafik und Performance auszuwählen.
Zusätzlich enthält das Update allgemeine Verbesserungen bei Performance und Stabilität.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Drivatar Schwierigkeit müssen Sie bearbeiten
Gut so. Ein Schritt näher zum Trueno FE …
Schön, das hier zeitnah Fixes kommen.
Weiter so
Danke für die Infos. 👍🏻
Ich warte noch ein halbes Jahr mit dem Spiel, bis dahin sind dann hoffentlich alle Bugs einigermaßen gefixt.
Echt traurig heutzutage, wie beschissen die Spiele veröffentlicht werden.
Naja, so beschissen läuft es nun auch nicht. Aber ich fühle trotzdem was du meinst, die Entwicklung ist seltsam. Heute bekommst du ein fertiges Spiel zum reduzierten Preis/ein unfertiges Spiel zum Vollpreis.
Da wir das Thema Cyberpunk hatten: das lief beschissen. 🤣
Bei FH6 von schlechter Qualität und vielen Bugs zu sprechen, ist komplett an der Realität vor.
Also seit dem Update gestern sind die Drivatare echt lahmarschig.
Mein Kollege und ich waren gestern schockiert, die bleiben gefühlt am Start stehen. Wir haben den Schwierigkeitsgrad aber nicht geändert.
Entweder wurde das angepasst oder das Update hat da was durcheinander gebracht. Fühlen sich an wie auf „Tourist“, selbst in höheren Schwierigkeitsgraden.
Top 👍🏻
Habe jetzt 197 Autos, mir fehlen noch über 400 😵💫… 😀
Gut, danke für die Info.
Seit dem Update hab ich das Gefühl, dass auf der Xbox alle Sounds lauter als das eigen Motorgeräusch ist. Trotz runter regeln.
Mal testen