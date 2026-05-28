Forza Horizon 6: Neues Update löst Master-Explorer-Bug in Japan-Kampagne

Playground Games veröffentlicht den zweiten Hotfix für Series 1 von Forza Horizon 6 auf allen Plattformen.

Mit dem zweiten Series-1-Hotfix hat Playground Games mehrere Probleme in Forza Horizon 6 behoben und weitere Optimierungen für alle Plattformen vorgenommen.

Das Update trägt auf Xbox Series X|S, der Xbox-PC-App sowie Steam die Versionsnummer 364.933 und konzentriert sich vor allem auf Stabilitätsverbesserungen sowie Fehlerkorrekturen.

Zu den wichtigsten Anpassungen gehört die Behebung eines Problems im Sammel-Journal. Zuvor konnte der Fotografie-Bereich der Herausforderung „Discover Japan“ unter bestimmten Umständen nicht abgeschlossen werden. Dadurch war es betroffenen Spielern nicht möglich, den Rang „Master Explorer“ zu erreichen.

Darüber hinaus wurden zusätzliche Optimierungen für die Audio-Performance auf dem PC vorgenommen. Laut Playground Games betreffen die Änderungen insbesondere die Audioqualitätsstufen „Low“ und „Very Low“.

Spielern, die weiterhin mit Audio-Knistern oder ähnlichen Soundproblemen zu kämpfen haben, empfehlen die Entwickler, diese Einstellungen im Menü für Grafik und Performance auszuwählen.

Zusätzlich enthält das Update allgemeine Verbesserungen bei Performance und Stabilität.