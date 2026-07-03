Forza Horizon 6: Neues Update soll verlorene Spielstände endlich deutlich seltener machen

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Image: Xbox Game Studios

Xbox reagiert auf Save-Probleme in Forza Horizon 6 mit gezielten Systemanpassungen.

Forza Horizon 6 erhält ein neues System-Update, das gezielt gegen das Problem verlorener Spielstände vorgeht. Besonders auf Xbox Series X|S wurde eine Aktualisierung ausgerollt, die laut Entwickler mehrere bekannte Szenarien von Datenverlust bereits auf Systemebene reduziert.

Parallel dazu wurde eine zusätzliche Änderung für alle Plattformen aktiviert, die die Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Fortschrittsverlusts deutlich senken soll. Ziel ist es, betroffene Situationen künftig auf einen einzelnen Spiel-Session-Verlust zu begrenzen, anstatt ganze Spielstände zu gefährden.

Forza Horizon 6 reagiert damit auf eine Reihe von Meldungen aus der Community, in denen Spieler über verlorene Saves berichtet hatten. Die aktuelle Lösung setzt dabei stark auf Cloud-basierte Wiederherstellung und automatisierte Konfliktabgleiche.

Neu ist insbesondere ein System, das im Fall eines Datenkonflikts beim nächsten Spielstart automatisch einen Auswahlbildschirm anzeigt. Spieler können dort ihre Cloud-Speicherstände auswählen und so den zuletzt verfügbaren Fortschritt wiederherstellen, ohne auf manuelle Eingriffe durch den Support angewiesen zu sein.

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14 Kommentare Added

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  1. JaYtwon 2760 XP Beginner Level 2 | 03.07.2026 - 12:43 Uhr

    Deutlich seltener heißt: immer noch möglich ? Auweia. So etwas darf unter keinen Umständen passieren.

    0

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