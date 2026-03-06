Forza Horizon 6: Neuestes Gameplay zeigte bewusst weniger Straßenverkehr

Forza Horizon 6 wird wie gewohnt einen lebendigen Straßenverkehr haben, für das jüngste Gameplay-Video wurde es jedoch bewusst reduziert.

Im neuesten Gameplay‑Video zu Forza Horizon 6 stand eindeutig die Optik im Fokus. Die Aufnahmen von IGN zeigen eine beeindruckende Tour durch Japan – von ruhigen Küstenstraßen über dichte Städte bis hin zu malerischen Bergpässen.

Besonders der Blick auf den majestätischen Fuji sorgt für echtes Postkarten‑Feeling und unterstreicht, wie viel Wert Playground Games auf Atmosphäre und Detailtreue legt.

Ein visueller Streifzug durch Japan

Das Video führt euch durch verschiedene Regionen, die in Forza Horizon 6 eine zentrale Rolle spielen werden. Minamino und Ito wirken lebendig und farbenfroh, während der Satta Pass mit seinen kurvigen Straßen und dem Panorama über das Meer ein perfektes Revier für Highspeed‑Fahrten bietet.

Die Mischung aus urbanen und natürlichen Schauplätzen zeigt, wie abwechslungsreich die Spielwelt ausfällt.

Weniger Verkehr – aus gutem Grund

Nach der Veröffentlichung des Videos meldete sich Ryan McCaffrey von IGN zu Wort und erklärte, warum im gezeigten Material ungewöhnlich wenig Verkehr unterwegs war. Laut ihm wurde der Straßenverkehr bewusst reduziert, um die Umgebung besser zur Geltung zu bringen.

Im fertigen Spiel wird es selbstverständlich wieder deutlich mehr Fahrzeuge geben, die das Straßenbild lebendiger machen.

Ein Vorgeschmack auf das, was kommt

Das neue Gameplay macht klar, dass Forza Horizon 6 nicht nur technisch, sondern auch atmosphärisch einen großen Sprung nach vorne macht. Die japanische Kulisse wirkt authentisch, abwechslungsreich und perfekt geeignet für das typische Horizon‑Gefühl aus Freiheit, Geschwindigkeit und Entdeckerlust.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 und wird erneut auf Xbox Series X|S und PC durchstarten.