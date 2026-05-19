Forza Horizon 6: Nissan Skyline GT-R jetzt kostenlos im Car Pass verfügbar

Ein ikonischer Nissan Skyline GT-R ergänzt den Car Pass von Forza Horizon 6 ohne zusätzliche Kosten.

Mit einem neuen Fahrzeug-Update erweitert Forza Horizon 6 den Car Pass um den 1990 Nissan #12 Skyline GT-R (BNR32 Gr. A) GTC, der für Besitzer ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt wird.

Sobald das Spiel gestartet wird, erscheint automatisch eine Benachrichtigung, dass der Wagen der Garage hinzugefügt wurde. Ein Kauf mit Ingame-Credits ist nicht erforderlich, was den Zugriff besonders unkompliziert macht.

Der legendäre Skyline GT-R zählt zu den bekanntesten Motorsport-Fahrzeugen seiner Zeit und dürfte vor allem Fans klassischer Rennwagen ansprechen. Die Integration in den Car Pass unterstreicht die kontinuierliche Erweiterung des Fahrzeugangebots.

Der Car Pass ist Bestandteil der Deluxe- und Premium-Editionen sowie des Premium-Upgrades von Forza Horizon 6 und kann alternativ separat erworben werden.

Forza Horizon 6 ist ab sofort für Xbox Series X|S, PC und via Xbox Game Pass Ultimate/PC Game Pass enthalten.