Forza Horizon 6: Open-World hat neue Elemente auf Lager

Die Open-World des kommenden Rennspiels Forza Horizon 6 hat verschiedene neue Elemente auf Lager.

In einem neuen Video zu Forza Horizon 6 stellt Entwickler Playground Games einige neue Elemente vor, auf die sich Spieler des kommenden Rennspiels freuen dürfen.

Neben der fortschrittsfokussierteren Kampagne lädt die in Japan angesiedelte Open-World mit ihren wunderschönen Landschaften und Sehenswürdigkeiten zur Erkundung in Verbindung mit entspanntem Cruisen ein.

Spieler die auch Abseits der Events gerne ihren Bleifuß einsetzen wollen, kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Nahtlos können innerhalb der Open-World Drag-Rennen und Zeitrennen gestartet werden.

Um die soziale Komponente von Forza Horizon 6 weiter zu stärken, werden Spieler für das Ausführen von Skills in der Nähe von anderen Spielern belohnt.