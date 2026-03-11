Forza Horizon 6: Open-World hat neue Elemente auf Lager

In einem neuen Video zu Forza Horizon 6 stellt Entwickler Playground Games einige neue Elemente vor, auf die sich Spieler des kommenden Rennspiels freuen dürfen.
Neben der fortschrittsfokussierteren Kampagne lädt die in Japan angesiedelte Open-World mit ihren wunderschönen Landschaften und Sehenswürdigkeiten zur Erkundung in Verbindung mit entspanntem Cruisen ein.
Spieler die auch Abseits der Events gerne ihren Bleifuß einsetzen wollen, kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Nahtlos können innerhalb der Open-World Drag-Rennen und Zeitrennen gestartet werden.
Um die soziale Komponente von Forza Horizon 6 weiter zu stärken, werden Spieler für das Ausführen von Skills in der Nähe von anderen Spielern belohnt.
ich hoffe das horizon event ist wieder 1x pro stunde und nicht so wie bei teil 5. fand es viel cooler wenn sich alle an einer stelle treffen und gemeinsam loslegen.
Also langsam bekomme ich schon Bock auf das Spiel. Ich werde aber warten, bis es in der Premium seine 50% Rabatt hat. Bis dahin werde ich mich auch entschieden haben, ob Xbox Store oder Steam.
Da wird es sicher genug zu tun geben. 😋
Das mit den nahtlosen Features in der Welt ist gut gemacht.
Mal sehen, was sich bis zum Release noch so tut.
Hoffe man wird nicht zu schnell aller Ubi erschlagen mit den ganzen Quests.