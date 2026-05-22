Forza Horizon 6: PC-Mod integriert Spotify direkt ins Ingame-Radio-System

Eine neue Modifikation für Forza Horizon 6 auf dem PC erweitert das Ingame-Radio um eine vollständige Spotify-Integration und versucht dabei, das Musiksystem möglichst nahtlos in die Spielwelt einzubetten.
Die Mod wurde vom Reddit-Nutzer „BigJohnCONTROL“ vorgestellt und ersetzt den Streamer-Mode bzw. einen bestehenden Radio-Slot durch eine neue „Spotify Radio“-Station. Sobald das Spiel läuft, wird der PC in Spotify als „FH6 Radio“ erkannt und kann wie ein normales Spotify-Connect-Gerät gesteuert werden – etwa über Smartphone, Desktop-App oder Browser.
Im Mittelpunkt steht dabei die möglichst authentische Einbindung in das bestehende Radiosystem von Forza Horizon 6. Die Musik wird direkt durch die Ingame-Radio-Engine geleitet und verhält sich entsprechend wie reguläre Sender im Spiel. Dazu gehören unter anderem Übergänge im Menü, dynamisches Ducking sowie angepasste Lautstärkeregelungen. Zusätzlich werden Titel- und Künstlerinformationen direkt im Radio-HUD angezeigt.
Ein besonderes Merkmal der Mod ist, dass keine separate Spotify-Developer-App oder komplexe OAuth-Einrichtung erforderlich ist. Laut Entwickler funktioniert die Lösung ohne client_id-Konfiguration, was die Einrichtung deutlich vereinfacht.
Für die Nutzung werden jedoch einige Voraussetzungen genannt. Dazu zählen eine Spotify-Premium-Mitgliedschaft, die PC-Version des Spiels über Steam oder Microsoft Store/Game Pass sowie aktivierter Streamer-Modus. Zudem wird empfohlen, den Radio-DJ zu deaktivieren, um Konflikte im Audiobereich zu vermeiden.
Damit setzt die Mod einen starken Fokus auf Immersion und orientiert sich klar am klassischen Radio-Feeling der Forza-Horizon-Reihe, das viele Spieler aus früheren Teilen bereits kennen.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Erinnert mich an die Zeit in GTA, als man einfach Musik in den passenden Ordner geschoben hatte und bäm. Da war sie 😀
Auf Konsole eh uninteressant. Aber wäre es auf Konsole möglich, würde ich mir lieber Apple Music wünschen.
Ist am Ende im Family Plan viel günstiger als ein Solo Spotify Abo. Zahle anteilig 8,75€ für Apple TV, Apple Music, 2TB Cloudspeicher, Arcade und Fitness+ (auch wenn ich beides nicht nutze), da wäre Spotify also Schwachsinn.