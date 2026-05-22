Forza Horizon 6: PC-Mod integriert Spotify direkt ins Ingame-Radio-System

Eine neue PC-Mod für Forza Horizon 6 erweitert das Radio um eine vollständige Spotify-Integration.

Eine neue Modifikation für Forza Horizon 6 auf dem PC erweitert das Ingame-Radio um eine vollständige Spotify-Integration und versucht dabei, das Musiksystem möglichst nahtlos in die Spielwelt einzubetten.

Die Mod wurde vom Reddit-Nutzer „BigJohnCONTROL“ vorgestellt und ersetzt den Streamer-Mode bzw. einen bestehenden Radio-Slot durch eine neue „Spotify Radio“-Station. Sobald das Spiel läuft, wird der PC in Spotify als „FH6 Radio“ erkannt und kann wie ein normales Spotify-Connect-Gerät gesteuert werden – etwa über Smartphone, Desktop-App oder Browser.

Im Mittelpunkt steht dabei die möglichst authentische Einbindung in das bestehende Radiosystem von Forza Horizon 6. Die Musik wird direkt durch die Ingame-Radio-Engine geleitet und verhält sich entsprechend wie reguläre Sender im Spiel. Dazu gehören unter anderem Übergänge im Menü, dynamisches Ducking sowie angepasste Lautstärkeregelungen. Zusätzlich werden Titel- und Künstlerinformationen direkt im Radio-HUD angezeigt.

Ein besonderes Merkmal der Mod ist, dass keine separate Spotify-Developer-App oder komplexe OAuth-Einrichtung erforderlich ist. Laut Entwickler funktioniert die Lösung ohne client_id-Konfiguration, was die Einrichtung deutlich vereinfacht.

Für die Nutzung werden jedoch einige Voraussetzungen genannt. Dazu zählen eine Spotify-Premium-Mitgliedschaft, die PC-Version des Spiels über Steam oder Microsoft Store/Game Pass sowie aktivierter Streamer-Modus. Zudem wird empfohlen, den Radio-DJ zu deaktivieren, um Konflikte im Audiobereich zu vermeiden.

Damit setzt die Mod einen starken Fokus auf Immersion und orientiert sich klar am klassischen Radio-Feeling der Forza-Horizon-Reihe, das viele Spieler aus früheren Teilen bereits kennen.