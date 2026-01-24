Forza Horizon 6: Playground bestätigt große Technik-Features

Forza Horizon 6 setzt neue Serienstandards: Das Rennspiel bietet flexible Performance-Modi, plattformübergreifende Cross‑Save Funktionen und mehr.

In neuen technischen Details zu Forza Horizon 6 zeigt sich, wie breit das kommende Rennspiel aufgestellt sein wird.

Auf Xbox Series X und Xbox Series S stehen sowohl ein 30 FPS-Qualitätsmodus als auch ein 60 FPS-Performanceprofil zur Verfügung, wodurch Spieler zwischen maximaler Grafikpracht und flüssiger Bildrate wählen können.

Parallel dazu wird das Spiel vollständig plattformübergreifendes Cross‑Play unterstützen, sodass PC und Konsole ohne Einschränkungen gemeinsam unterwegs sind.

Besonders bemerkenswert wirkt die Ausweitung der Speicherfunktionen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe wird Cross‑Save nicht nur zwischen Xbox und PC angeboten, sondern auch zwischen Xbox Series X|S, Xbox auf PC, PlayStation 5 und Steam.

Fortschritte lassen sich damit frei zwischen allen unterstützten Plattformen übertragen, was die Flexibilität der Serie deutlich erweitert.

Auch im Bereich mobiler Hardware geht Playground Games neue Wege. Xbox ROG Ally, Ally X und weitere PC-Handheld-Geräte werden offiziell unterstützt. Damit lässt sich das Open-World-Rennspiel erstmals vollständig mobil spielen, ohne auf die gewohnten Features verzichten zu müssen.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 und ist direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement verfügar. Darüber hinaus unterstützt das Rennspiel Xbox Play Anywhere.