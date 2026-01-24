Forza Horizon 6: Playground bestätigt große Technik-Features

In neuen technischen Details zu Forza Horizon 6 zeigt sich, wie breit das kommende Rennspiel aufgestellt sein wird.
Auf Xbox Series X und Xbox Series S stehen sowohl ein 30 FPS-Qualitätsmodus als auch ein 60 FPS-Performanceprofil zur Verfügung, wodurch Spieler zwischen maximaler Grafikpracht und flüssiger Bildrate wählen können.
Parallel dazu wird das Spiel vollständig plattformübergreifendes Cross‑Play unterstützen, sodass PC und Konsole ohne Einschränkungen gemeinsam unterwegs sind.
Besonders bemerkenswert wirkt die Ausweitung der Speicherfunktionen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe wird Cross‑Save nicht nur zwischen Xbox und PC angeboten, sondern auch zwischen Xbox Series X|S, Xbox auf PC, PlayStation 5 und Steam.
Fortschritte lassen sich damit frei zwischen allen unterstützten Plattformen übertragen, was die Flexibilität der Serie deutlich erweitert.
Auch im Bereich mobiler Hardware geht Playground Games neue Wege. Xbox ROG Ally, Ally X und weitere PC-Handheld-Geräte werden offiziell unterstützt. Damit lässt sich das Open-World-Rennspiel erstmals vollständig mobil spielen, ohne auf die gewohnten Features verzichten zu müssen.
Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 und ist direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement verfügar. Darüber hinaus unterstützt das Rennspiel Xbox Play Anywhere.
Werde das Spiel höchstwahrscheinlich im Performancemodus spielen.
Cross Save, beste Nachricht seit langem. Von dem ersten Tag an, Dank GamePass, auf meiner Xbox Series X spielen und dann irgendwann, weiter fortsetzen auf meiner PS5 Pro. Perfekt!👌😉
Cross Save endlich
Hätte ich mir auch schon zu fh5 gewünscht
Ich freue mich schon riesig drauf. Ich bin mir sicher das Playground Games wieder alles aus der Series X rausholen wird. Das wird grafisch wieder ne Wucht.
Das mit Cross-Play ist natürlich sehr vernünftig wenn man es auf so vielen Plattformen veröffentlicht. Das Spiel wird so einschlagen habe ich das Gefühl🙂
Alles toll, aber es bleibt trotzdem ein Rennspiel mit nem Berg am Horizont wie schon bei FH5.
Ich bin gespannt auf die Xbox und PC Version und freue mich auf die Play anywhere Funktion.
Lief FH4 & FH5 bei Steam gekauft nicht ohnehin über den MS-Store?
Nein war eine reine Steamversion ohne irgendwelche extra Launcher (glücklicherweise).
30 FPS in einem Rennspiel … das ist wirklich schrecklich.
30fps in einem rennspiel ist fast unerträglich 😅 forza horizon 5 lief super im Performancemodus 👍