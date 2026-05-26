Forza Horizon 6: Playground Games bestätigt erste große Update-Pläne nach Release

Nach dem weltweiten Start bleibt die Unterstützung für Forza Horizon 6 ein zentraler Bestandteil der weiteren Entwicklung. Playground Games und Turn 10 Studios haben bestätigt, dass bereits an mehreren Verbesserungen auf Basis von Community-Feedback gearbeitet wird.

Im Fokus stehen dabei vor allem Anpassungen an der Drivatar-KI, die laut Spielerfeedback in höheren Schwierigkeitsgraden teils zu stark ausfällt. Parallel dazu werden Performance-Probleme auf PC-Systemen mit AMD-Grafikkarten untersucht sowie Audiofehler wie gelegentliches Knacken auf bestimmten Hardware-Konfigurationen.

Auch Stabilitätsprobleme auf dem PC werden adressiert. Dazu gehören Abstürze und sogenannte „Invalid Loading Errors“, für die bereits erste Hotfixes veröffentlicht wurden. Weitere Optimierungen sollen in kommenden Updates folgen.

Ein Teil der Probleme betrifft Systeme, die außerhalb der offiziellen Mindestanforderungen liegen. Besonders ältere GPU-Architekturen werden nicht mehr vollständig unterstützt, was zu Einschränkungen bei Leistung und Stabilität führen kann.

Neben technischen Verbesserungen arbeitet das Entwicklerteam auch an neuen Inhalten. Die Festival-Playlist „Welcome to Japan“ ist bereits gestartet und wird künftig regelmäßig erweitert.

Zusätzlich sind monatliche Inhaltsupdates geplant, die neue Fahrzeuge, Features und Gameplay-Erweiterungen ins Spiel bringen sollen. Auch weitere Premium-Inhalte wie ein Car Pack im Juli sowie größere Erweiterungen für die Premium-Version befinden sich bereits in Arbeit.

Aktuelle Probleme & geplante Fixes (wichtigste Punkte)

Drivatar AI Balance KI-Gegner teilweise zu stark, besonders auf höheren Schwierigkeitsgraden Anpassungen und Balancing werden geprüft

PC Performance (AMD GPUs) Framerate-Probleme auf AMD-Grafikkarten Optimierungen und Fixes in Arbeit

PC Audio-Probleme Teilweise „Crackling“ / Knistergeräusche auf bestimmten Systemen Wird untersucht

PC Crashes & Loading Errors Einige Abstürze und „Invalid Loading Errors“ Hotfix bereits veröffentlicht (Verbesserungen vorhanden) Weitere Fixes folgen Teilweise Ursache: Hardware unter Mindestanforderungen oder nicht unterstützte Systeme



Wichtige technische Hinweise

Grafiktreiber sollten aktuell sein: NVIDIA, AMD und Intel Treiber Updates empfohlen

Unterstützte Systeme: Windows 10 & Windows 11 Steam Deck Kein Linux-Support

GPU-Minimums (wichtig): NVIDIA: mindestens Turing-Architektur GTX 1070 / 1080 (Pascal) nicht mehr unterstützt AMD: Polaris & Vega (z. B. RX 400/500 Serie) nicht unterstützt



Content & Updates

Erste Festival-Playlist-Serie: „Welcome to Japan“ Bereits gestartet Neue Events & Belohnungen enthalten

Geplante Inhalte: Monatliche Update-Zyklen Neue Autos, Features und Inhalte

DLC & Premium-Content: „Italian Passion Car Pack“ im Juli (für Premium-Spieler) Zwei große Erweiterungen in Premium Edition / Upgrade enthalten



Community & Zukunft

Feedback bestimmt zukünftige Updates stark

Spieler sollen Bugs und Wünsche aktiv im Feedback-Portal melden

Feature- und Auto-Wünsche können hochgevotet werden

Multiplayer & Social Features: Convoys, Car Meets, Drag Meets, Time Attack Forza Discord für Mitspieler-Suche



Fest steht: Das ist erst der Anfang von Forza Horizon 6!