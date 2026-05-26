Forza Horizon 6: Playground Games bestätigt erste große Update-Pläne nach Release

Nach dem weltweiten Start bleibt die Unterstützung für Forza Horizon 6 ein zentraler Bestandteil der weiteren Entwicklung. Playground Games und Turn 10 Studios haben bestätigt, dass bereits an mehreren Verbesserungen auf Basis von Community-Feedback gearbeitet wird.
Im Fokus stehen dabei vor allem Anpassungen an der Drivatar-KI, die laut Spielerfeedback in höheren Schwierigkeitsgraden teils zu stark ausfällt. Parallel dazu werden Performance-Probleme auf PC-Systemen mit AMD-Grafikkarten untersucht sowie Audiofehler wie gelegentliches Knacken auf bestimmten Hardware-Konfigurationen.
Auch Stabilitätsprobleme auf dem PC werden adressiert. Dazu gehören Abstürze und sogenannte „Invalid Loading Errors“, für die bereits erste Hotfixes veröffentlicht wurden. Weitere Optimierungen sollen in kommenden Updates folgen.
Ein Teil der Probleme betrifft Systeme, die außerhalb der offiziellen Mindestanforderungen liegen. Besonders ältere GPU-Architekturen werden nicht mehr vollständig unterstützt, was zu Einschränkungen bei Leistung und Stabilität führen kann.
Neben technischen Verbesserungen arbeitet das Entwicklerteam auch an neuen Inhalten. Die Festival-Playlist „Welcome to Japan“ ist bereits gestartet und wird künftig regelmäßig erweitert.
Zusätzlich sind monatliche Inhaltsupdates geplant, die neue Fahrzeuge, Features und Gameplay-Erweiterungen ins Spiel bringen sollen. Auch weitere Premium-Inhalte wie ein Car Pack im Juli sowie größere Erweiterungen für die Premium-Version befinden sich bereits in Arbeit.
Aktuelle Probleme & geplante Fixes (wichtigste Punkte)
- Drivatar AI Balance
- KI-Gegner teilweise zu stark, besonders auf höheren Schwierigkeitsgraden
- Anpassungen und Balancing werden geprüft
- PC Performance (AMD GPUs)
- Framerate-Probleme auf AMD-Grafikkarten
- Optimierungen und Fixes in Arbeit
- PC Audio-Probleme
- Teilweise „Crackling“ / Knistergeräusche auf bestimmten Systemen
- Wird untersucht
- PC Crashes & Loading Errors
- Einige Abstürze und „Invalid Loading Errors“
- Hotfix bereits veröffentlicht (Verbesserungen vorhanden)
- Weitere Fixes folgen
- Teilweise Ursache: Hardware unter Mindestanforderungen oder nicht unterstützte Systeme
Wichtige technische Hinweise
- Grafiktreiber sollten aktuell sein:
- NVIDIA, AMD und Intel Treiber Updates empfohlen
- Unterstützte Systeme:
- Windows 10 & Windows 11
- Steam Deck
- Kein Linux-Support
- GPU-Minimums (wichtig):
- NVIDIA: mindestens Turing-Architektur
- GTX 1070 / 1080 (Pascal) nicht mehr unterstützt
- AMD: Polaris & Vega (z. B. RX 400/500 Serie) nicht unterstützt
- NVIDIA: mindestens Turing-Architektur
Content & Updates
- Erste Festival-Playlist-Serie: „Welcome to Japan“
- Bereits gestartet
- Neue Events & Belohnungen enthalten
- Geplante Inhalte:
- Monatliche Update-Zyklen
- Neue Autos, Features und Inhalte
- DLC & Premium-Content:
- „Italian Passion Car Pack“ im Juli (für Premium-Spieler)
- Zwei große Erweiterungen in Premium Edition / Upgrade enthalten
Community & Zukunft
- Feedback bestimmt zukünftige Updates stark
- Spieler sollen Bugs und Wünsche aktiv im Feedback-Portal melden
- Feature- und Auto-Wünsche können hochgevotet werden
- Multiplayer & Social Features:
- Convoys, Car Meets, Drag Meets, Time Attack
- Forza Discord für Mitspieler-Suche
Fest steht: Das ist erst der Anfang von Forza Horizon 6!
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hatte bisher keine Probleme 8 std im quality Modus auf der Series x.keine Abstürze oder sonstiges. Mein Sohn genauso der hat schon über 30 Std aber am PC. Er meinte es lief auch viel besser wie das Fünfer
Ah ich glaube ich muss bald mal loslegen
Spiel läuft gut, bei der einen Mission ganz am Anfang, wo ich aber über ein driftendes Auto springen muss und ein Foto zu schiessen habe, gabs zu Release ein Bug und konnte die Mission nicht abschliessen, da das andere Auto nicht erkannt wird auf dem Foto, wäre nice wenn es gefixt wird.
BowieKnife99 hat mittlerweile eigene Memes 😄
Mehr tuningteile brauchmer. Viel mehr