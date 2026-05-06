Forza Horizon 6: Playground Games bestätigt Rückkehr eines beliebten Features

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Image: Xbox Game Studios

Das Rennspiel Forza Horizon 6 integriert erneut das Auktionshaus für Fahrzeughandel und Versteigerungen.

Playground Games hat ein bekanntes Feature für Forza Horizon 6 bestätigt: Das Auktionshaus kehrt zurück und ermöglicht erneut den direkten Handel mit Fahrzeugen innerhalb der Spielwelt.

Spieler erhalten damit die Möglichkeit, Fahrzeuge nicht nur zu sammeln, sondern auch aktiv zu verkaufen oder über Versteigerungen neue Traumwagen zu erwerben. Das System erweitert den Fahrzeugmarkt um eine spielergetriebene Handelskomponente.

Das Auktionshaus war bereits aus früheren Teilen der Reihe bekannt und wird in Forza Horizon 6 erneut integriert, um den Fahrzeugtausch zwischen Spielern flexibler zu gestalten und zusätzliche Wege zur Fahrzeugbeschaffung zu bieten.

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14 Kommentare Added

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  1. AnCaptain4u 265415 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.05.2026 - 20:20 Uhr

    Das Auktionshaus habe ich kaum genutzt. Am Ende wurde man eh dauerhaft mit Credits überschüttet.

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