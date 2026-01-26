Forza Horizon 6: Premium‑Upgrade bestätigt vier Tage Early Access für Xbox Game Pass-Spieler

Playground Games präzisiert die Editionsstruktur von Forza Horizon 6: Das Premium‑Upgrade ermöglicht Game Pass Nutzern frühen Zugang ab dem 15. Mai.

Zum bevorstehenden Release von Forza Horizon 6 hat Playground Games nun klargestellt, wie der Zugang über den Xbox Game Pass geregelt ist.

Die Standard Edition wird ab dem 19. Mai sowohl im Game Pass Ultimate als auch im PC Game Pass enthalten sein. Damit können Abonnenten das Rennspiel direkt zum offiziellen Starttag ohne zusätzliche Kosten spielen.

Wer jedoch früher loslegen möchte, erhält eine zusätzliche Option. Game Pass-Mitglieder können das Premium‑Upgrade erwerben, das ihnen den vollständigen Zugriff auf das Spiel bereits ab dem 15. Mai ermöglicht. Der frühere Einstieg umfasst nicht nur den vier Tage früheren Zugang, sondern auch sämtliche Inhalte, die in der Premium-Edition enthalten sind.

Mit dieser Klarstellung schafft Playground Games Transparenz darüber, wie sich die verschiedenen Editionen voneinander unterscheiden und welche Vorteile das Premium‑Upgrade bietet.

Für Spieler, die sofort zum Start in die offene Welt Japans eintauchen möchten, eröffnet das Upgrade einen deutlich früheren Einstieg in das neue Horizon Abenteuer.