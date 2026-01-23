Forza Horizon 6: Premium Edition für 119,99 € vorgestellt – Upgrade‑Bundle kostet 59,99 € und beinhaltet die folgenden Extras und zwei Erweiterungen.

Die Premium Edition von Forza Horizon 6 bietet das komplette Luxus‑Paket für Fans, die zum Start alles freischalten möchten.

Für 119,99 € sind folgende Inhalte enthalten:

Early Access : Vier Tage früher spielen, ab 15. Mai

: Vier Tage früher spielen, ab 15. Mai Zwei Premium‑Erweiterungen nach dem Launch

nach dem Launch VIP‑Mitgliedschaft

Welcome Pack

Time Attack Car Pack

Car Pass mit 30 Fahrzeugen (wöchentlich ein neues)

mit 30 Fahrzeugen (wöchentlich ein neues) Italian Passion Car Pack zusätzlich enthalten Ferrari 275 GTB4 Spider (1967) Ferrari F80 (2025) Alfa Romeo SE 048SP (1990) Alfa Romeo Giulia GTAm (2021)

zusätzlich enthalten

Für Spieler, die eine Standard‑, Xbox Game Pass- oder Deluxe‑Version besitzen, gibt es das Premium Upgrade Bundle für 59,99 €, das alle Premium‑Inhalte nachträglich freischaltet.