Forza Horizon 6: Premium Edition für 119,99 € vorgestellt – Upgrade‑Bundle kostet 59,99 €

Die Premium Edition von Forza Horizon 6 bietet das komplette Luxus‑Paket für Fans, die zum Start alles freischalten möchten.
Für 119,99 € sind folgende Inhalte enthalten:
- Early Access: Vier Tage früher spielen, ab 15. Mai
- Zwei Premium‑Erweiterungen nach dem Launch
- VIP‑Mitgliedschaft
- Welcome Pack
- Time Attack Car Pack
- Car Pass mit 30 Fahrzeugen (wöchentlich ein neues)
- Italian Passion Car Pack zusätzlich enthalten
- Ferrari 275 GTB4 Spider (1967)
- Ferrari F80 (2025)
- Alfa Romeo SE 048SP (1990)
- Alfa Romeo Giulia GTAm (2021)
Für Spieler, die eine Standard‑, Xbox Game Pass- oder Deluxe‑Version besitzen, gibt es das Premium Upgrade Bundle für 59,99 €, das alle Premium‑Inhalte nachträglich freischaltet.
