Forza Horizon 6: Release-Update auf Steam ausgerollt

Kurz vor der offiziellen Veröffentlichung von Forza Horizon 6 behebt ein Release-Update Absturzprobleme der Steam-Version.

Während Käufer der Premium-Version schon seit einigen Tagen die Straßen Japans unsicher machen – Nutzer des umfangreichen Steam-Leaks möglicherweise sogar schon etwas länger – ist Forza Horizon 6 seit einigen Stunden auch als Standard-Version sowie für Xbox Game Pass-Abonnenten spielbar.

Noch kurz vor dem Start wurde für die Steam-Version des Open-World-Rennspiels ein erster kleiner Patch veröffentlicht, der Probleme mit Spielabstürzen beheben soll.

So konnten zuvor etwa beim Laden eines Profils während dem Start des Spiels, beim Annehmen einer Spieleinladung über die Xbox-App sowie der Verwendung eines Steam-Controllers Abstürze auftreten.

Ersteres Problem konnte verbessert aber nicht komplett ausgemerzt werden und wird deshalb weiterhin untersucht. Das Forza Support-Team empfiehlt die Nutzung des Gaming Services Repair Tools beim Auftreten des Fehlers.