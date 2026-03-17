Forza Horizon 6: Rennspiel setzt auf authentische Jahreszeiten

Mit Forza Horizon 6 rückt ein zentrales Feature der Reihe erneut in den Fokus: die dynamischen Jahreszeiten. In einem Interview mit IGN haben die Entwickler von Playground Games jetzt neue Details enthüllt und dabei vor allem auf die deutlichen Veränderungen zwischen den Jahreszeiten verwiesen.
Schauplatz ist diesmal Japan, dessen ausgeprägte saisonale Wechsel eine zentrale Rolle spielen. Von schneereichen Wintern bis hin zu farbenprächtigen Frühlingslandschaften mit blühenden Bäumen soll jede Jahreszeit nicht nur optisch, sondern auch atmosphärisch klar unterscheidbar sein.
Ziel sei es gewesen, die Unterschiede stärker hervorzuheben als in früheren Teilen und gleichzeitig authentisch umzusetzen.
Besonderes Augenmerk liegt auf den Lehren aus Forza Horizon 4. Während der Winter dort für viele Spieler durch vereiste Straßen und verändertes Fahrverhalten zur Herausforderung wurde, geht Forza Horizon 6 einen neuen Weg.
So bleiben Asphaltstraßen in der Regel schneefrei, während Offroad-Strecken weiterhin mit Schnee bedeckt sind. So entsteht ein ausgewogener Ansatz, der sowohl Fans von realistischen Winterbedingungen als auch klassische Straßenfahrer berücksichtigt.
Zusätzlich erweitern zahlreiche Details das Erlebnis. Eine neue Alpenregion bietet ganzjährig verschneite Strecken für alle, die gezielt Winter-Action suchen. Gleichzeitig sorgen kleine, oft erst auf den zweiten Blick erkennbare Elemente für mehr Atmosphäre, etwa Glühwürmchen im Sommer, Koi-Karpfen an Tempelanlagen oder sichtbarer Wasserdampf aus Auspuffen bei kalten Temperaturen.
Damit entwickelt sich Forza Horizon 6 zu einem der bislang detailreichsten und lebendigsten Ableger der Reihe.
Erfahrt mehr über die Jahreszeiten in Forza Horizon 6 im folgenden Video sowie auf ign.com.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr gut,in Mexiko kam das ja nicht richtig zur Geltung.😅👍🏻
Hoffentlich gibt es dieses mal auch vernünftige Matsch und Schnee Physik
„Gleichzeitig sorgen kleine, oft erst auf den zweiten Blick erkennbare Elemente für mehr Atmosphäre, etwa Glühwürmchen im Sommer, Koi-Karpfen an Tempelanlagen oder sichtbarer Wasserdampf aus Auspuffen bei kalten Temperaturen.“
Das sind solche Details die diese Reihe ausmachen. Freue mich riesig drauf🤗🤗🤗
Hoffe natürlich auch auf ordentlich Verkehr und Passanten.
es wird auf jeden Fall spannend, sobald hierzu mehr Content geteilt wird. Bisher halten Sie sich ja noch extrem zurück und zeigen fast nur Sachen, die man im Trailer bereits sehen konnte
Der richtige Winter ist etwas, das mir in Mexiko wirklich fehlt. In FH4 tatsächlich sehr herausfordernd, aber immer wieder auch spannend.
Zum Glück wird es in Japan jetzt noch realistischer.
Das Spiel wird ja immer besser!
Hört sich gut an
Werde aber erst zum Release mir selber ein Bild machen
Das klingt gut, tolle Details 👍.