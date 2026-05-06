Forza Horizon 6: Review-Embargo zum Blockbuster-Rennspiel bekannt

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6: Review-Embargo und Testberichte-Termin vor Launch bekannt geworden

Internationale Spieletester sind aktuell verstärkt virtuell in Japan unterwegs, da dort erste umfangreiche Tests zu Forza Horizon 6 stattfinden. Das Open-World-Rennspiel hat inzwischen den Goldstatus erreicht und befindet sich damit auf der Zielgeraden Richtung Veröffentlichung.

Im Zuge dessen wurden bereits erste Review-Codes an ausgewählte Medien und Tester verschickt. Damit beginnt die finale Testphase vor dem offiziellen Launch.

Parallel dazu ist nun auch der Zeitplan für die Berichterstattung durchgesickert. Demnach soll das Review-Embargo für Forza Horizon 6 am 14. Mai um 13:00 Uhr fallen. Erste vollständige Testberichte wären damit kurz vor dem Early Access verfügbar.

Der Early Access-Start ist für den 15. Mai angesetzt, während der vollständige Release des Rennspiels am 19. Mai erfolgen soll. Damit rückt die finale Bewertungsphase unmittelbar vor den gestaffelten Launch.

Quelle
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17 Kommentare Added

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  2. Wasgehtsiedasan 1860 XP Beginner Level 1 | 06.05.2026 - 15:01 Uhr

    Nie ein gutes Zeichen wenn ein Test-Embargo so spät fällt. Hier werd ich aber vermutlich trotzdem die Katze im Sack kaufen, die Vorgänger waren einfach zu gut.

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  3. DrFreaK666 262890 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.05.2026 - 15:11 Uhr

    Werde einen Monat GP holen und mich dann per Autopilot rumfahren lassen und die Umgebung per Drohne erkunden. ^^
    Die restlichen 25 Tage werden ich mit ein paar anderen games aus dem Game Pass verbringen

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    • Haen 7200 XP Beginner Level 3 | 06.05.2026 - 15:17 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Du brauchst ja auch mehr Zeit für diese Seite. Irgendwer muss den ewig online depressiv wirkenden Miesepeter spielen, der an allem hier etwas zu nörgeln hat.

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  4. xXxTanithxXx 89680 XP Untouchable Star 4 | 06.05.2026 - 15:28 Uhr

    Man kann doch auch schon am 14 Mai gegen 13 uhr spielen wenn man in Neuseeland ist.;)

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