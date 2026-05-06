Forza Horizon 6: Review-Embargo zum Blockbuster-Rennspiel bekannt

Internationale Spieletester sind aktuell verstärkt virtuell in Japan unterwegs, da dort erste umfangreiche Tests zu Forza Horizon 6 stattfinden. Das Open-World-Rennspiel hat inzwischen den Goldstatus erreicht und befindet sich damit auf der Zielgeraden Richtung Veröffentlichung.

Im Zuge dessen wurden bereits erste Review-Codes an ausgewählte Medien und Tester verschickt. Damit beginnt die finale Testphase vor dem offiziellen Launch.

Parallel dazu ist nun auch der Zeitplan für die Berichterstattung durchgesickert. Demnach soll das Review-Embargo für Forza Horizon 6 am 14. Mai um 13:00 Uhr fallen. Erste vollständige Testberichte wären damit kurz vor dem Early Access verfügbar.

Der Early Access-Start ist für den 15. Mai angesetzt, während der vollständige Release des Rennspiels am 19. Mai erfolgen soll. Damit rückt die finale Bewertungsphase unmittelbar vor den gestaffelten Launch.