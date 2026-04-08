Forza Horizon 6: Riesige Open World und neue Features für Entdecker

Mit Forza Horizon 6 zeichnet sich eine deutliche Weiterentwicklung der Reihe ab, bei der Erkundung und Freiheit stärker denn je im Mittelpunkt stehen. Eine aktuelle Vorschau auf Xbox Wire zeigt, wie das Spiel seine offene Welt in Japan neu interpretiert und Spieler gezielt dazu einlädt, eigene Wege zu gehen.

Schon der Einstieg setzt auf spektakuläre Inszenierung und führt durch ländliche Regionen Japans, vorbei an Wahrzeichen und durch die Alpen, bevor die offene Spielwelt vollständig freigegeben wird. Im Anschluss beginnt ein bewusst entschleunigter Ansatz, bei dem ihr nicht als etablierte Rennfahrer startet, sondern als Besucher des Horizon Festivals, die sich erst beweisen müssen.

Zentral ist dabei das neue Open-World-Design, das stärker auf eigenständige Erkundung setzt. Eine Art „Nebel des Krieges“ verdeckt die Karte zu Beginn und wird erst nach und nach aufgedeckt, während ihr neue Straßen und Aktivitäten entdeckt. Statt strikt vorgegebenen Routen entsteht so ein natürlicher Spielfluss, bei dem spontane Entscheidungen und Entdeckungen im Vordergrund stehen.

Nahtlose Rennen und Aktivitäten sind direkt in die Spielwelt integriert. Events wie Zeitrennen oder Drag Races tauchen organisch entlang der Straßen auf und greifen auf Daten anderer Spieler zurück, wodurch ein asynchrones Multiplayer-Gefühl entsteht. Ergänzt wird dies durch neue Systeme wie Aftermarket Cars, bei denen Fahrzeuge direkt in der Welt entdeckt und zu vergünstigten Preisen erworben werden können.

Auch Sammlerstücke spielen eine größere Rolle. Über die gesamte Karte verteilt finden sich versteckte Objekte, die beim Einsammeln Belohnungen freischalten und zusätzliche Anreize für Erkundung bieten. Gleichzeitig erweitert ein neues Journal-System das Erlebnis, indem ihr besondere Orte dokumentiert und eure eigene Reise durch Japan festhaltet.

Neben der offenen Welt wird auch die Personalisierung ausgebaut. Garagen lassen sich individuell gestalten und bieten Raum für kreative Entfaltung, während verschiedene Häuser als persönliche Basen dienen. Dadurch entsteht eine stärkere Bindung zur eigenen Sammlung und zum Fortschritt im Spiel.

Mit all diesen Neuerungen rückt Forza Horizon 6 die Freiheit des Spielers klar in den Fokus und verbindet klassische Rennspiel-Elemente mit einer offenen, lebendigen Welt. Der Titel erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X|S, PC und Xbox Cloud und ist direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar.

Noch mehr Eindrücke und Gameplay aus Japan findet ihr auch in unserer brandneuen Preview zu Forza Horizon 6, die ihr hier lesen könnt.