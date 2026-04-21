Forza Horizon 6: Sandbox-Features sprengen alle Grenzen der Kreativität

Playground Games spricht über die erweiterten Kreativ-Tools, anpassbaren Garagen und dem überarbeiteten EventLab-System von Forza Horizon 6, mit der die Spielerfreiheit deutlich ausgebaut wird.

Im neuen Serienteil, der in Japan angesiedelt ist, stellt der Entwickler die kreative Gestaltung stärker in den Mittelpunkt. Spieler erhalten umfangreiche Werkzeuge, um ihre eigene Spielwelt zu erschaffen – von individuell gestalteten Garagen bis hin zu groß angelegten Bauprojekten.

Ein zentrales Feature sind die neuen anpassbaren Garagen. Jede Spielerbehausung enthält erstmals eine vollständig gestaltbare Garage, die mit beliebig vielen Objekten dekoriert werden kann. Diese lassen sich frei kombinieren, jederzeit entfernen und werden vollständig erstattet.

Innerhalb der Garage können bis zu vier Fahrzeuge präsentiert werden, während auch die Position des eigenen Charakters frei festgelegt werden kann. Über Forzavista lassen sich Fahrzeuge zudem detailliert betrachten.

Garagen sind nicht nur privat: Es ist möglich, andere Garagen zu besuchen, inklusive der Fahrzeuge und Charakterplatzierung der jeweiligen Spieler. Zusätzlich können Community-Layouts heruntergeladen und in den eigenen Garagen verwendet werden. Eine Drohnenkamera erlaubt es, sich frei durch alle Ebenen der Garagen zu bewegen.

Neben den Garagen führt Forza Horizon 6 mit The Estate einen neuen, großflächigen Baubereich ein. Diese Umgebung ist von Bergen und Klippen umgeben und bietet maximale Freiheit bei der Gestaltung. Mithilfe der erweiterten Tools können Spieler dort eigene Städte, Wälder oder sogar komplette Festivals erschaffen. Auch hier lassen sich Kreationen teilen und andere Estates besuchen.

Parallel dazu wurde das EventLab umfassend überarbeitet. Neue Funktionen wie das Stempeln von Objekten ermöglichen das schnelle Platzieren identischer Elemente. Mit der Free-Drive-Option können Bauprojekte direkt getestet werden, ohne Einfluss auf die Ideallinie eines Events. Zusätzlich wurden Undo- und Redo-Funktionen integriert, um Änderungen flexibel rückgängig zu machen.

Das Bauen ist nun überall in der Spielwelt möglich. Spieler können eigene Bereiche frei platzieren – sogar in der Luft – und anschließend die Startposition im Route Creator entsprechend verschieben. Beim Einstieg generiert das Spiel automatisch bis zu 12 Startpositionen, sofern genügend Platz vorhanden ist. Diese lassen sich frei anpassen, etwa für Drag-Rennen, verteilte Starts oder ungewöhnliche Formationen.

Auch bekannte Features kehren zurück: Der Precision Mode ermöglicht präziseres Platzieren durch verlangsamte Bewegungen, während die Orbit-Kamera weiterhin optional verfügbar ist.

Die Challenge-Erstellung bleibt ebenfalls erhalten, wurde jedoch erweitert. Super7 wurde vollständig in das EventLab integriert, wodurch alle neuen Funktionen auch im Challenge Creator zur Verfügung stehen. Herausforderungen können nun überall in Japan erstellt werden und sind zentral im EventLab-Menü abrufbar.

Neu ist außerdem Horizon CoLab, das erstmals gemeinsames Bauen im Multiplayer erlaubt. Spieler können in Echtzeit zusammenarbeiten und Events oder Umgebungen erschaffen. Diese Funktion ist jedoch ausschließlich für EventLab verfügbar – Garagen und Estates bleiben auf Solo-Building beschränkt.

Abschließend wurde auch das Entdecken von Community-Inhalten verbessert. Eine überarbeitete Trending-Logik sorgt dafür, dass neue Events schneller gefunden werden und ein dynamischer Katalog an Inhalten entsteht.