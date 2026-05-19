Forza Horizon 6: Satire-Video vergleicht Rennspiel mit Red Dead Redemption 2

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Image: Xbox Game Studios

Mit Forza Horizon 6 startet das Horizon Festival erstmals in Japan und liefert überraschende Vergleichsmomente mit Red Dead Redemption 2.

Seit Mitternacht ist Forza Horizon 6 offiziell verfügbar und bringt die beliebte Open-World-Rennspielreihe von Playground Games erstmals nach Japan, wo das Horizon Festival eine neue Kulisse erhält.

Mit dem Release rückt das Spiel direkt in den Fokus der Community, die nicht nur die neue Spielwelt erkundet, sondern auch ungewöhnliche Vergleiche diskutiert, die bereits online die Runde machen.

In einem nicht ganz ernst gemeinten Video werden ausgewählte Features von Forza Horizon 6 mit Elementen aus Red Dead Redemption 2 gegenübergestellt. Der Vergleich sorgt dabei vor allem für Unterhaltung, da beide Spiele grundlegend unterschiedliche Genres bedienen.

Die Gegenüberstellung hebt weniger technische Parallelen hervor, sondern spielt vielmehr humorvoll mit den offenen Welten beider Titel. Während Forza Horizon 6 klar auf Hochgeschwindigkeitsrennen setzt, steht bei Red Dead Redemption 2 die immersive Western-Welt im Mittelpunkt, die zwar auch seine Pferdestärken besitzt, allerdings nicht ganz so schnell unterwegs ist.

Trotz des humorvollen Ansatzes zeigt die Diskussion, wie stark moderne Open-World-Spiele miteinander verglichen werden und welchen Stellenwert technische und atmosphärische Details in der Community einnehmen.

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10 Kommentare Added

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  3. Holy Moly 163784 XP First Star Silber | 19.05.2026 - 17:25 Uhr

    Fas wäre jetzt DER Moment um einen Gaul als „Untersatz“ in das Spiel zu bringen.

    Hop hop PR Abteilung. Die Gelegenheit ist günstig!

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  6. Robilein 1269090 XP Xboxdynasty Legend Platin | 19.05.2026 - 18:16 Uhr

    Ok, das ist echt ein witziger Vergleich😂

    Übrigens immer noch krass wie die Grafik von Red Dead Redemption 2 auch im Jahr 2026 ist.

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  7. Hattori Hanzo 42285 XP Hooligan Krauler | 19.05.2026 - 18:21 Uhr

    Wer hat schon die Hachiko Statue entdeckt in FH6? Also für ein Rennspiel echt n paar coole Eastereggs!

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