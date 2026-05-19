Forza Horizon 6: Satire-Video vergleicht Rennspiel mit Red Dead Redemption 2

Mit Forza Horizon 6 startet das Horizon Festival erstmals in Japan und liefert überraschende Vergleichsmomente mit Red Dead Redemption 2.

Seit Mitternacht ist Forza Horizon 6 offiziell verfügbar und bringt die beliebte Open-World-Rennspielreihe von Playground Games erstmals nach Japan, wo das Horizon Festival eine neue Kulisse erhält.

Mit dem Release rückt das Spiel direkt in den Fokus der Community, die nicht nur die neue Spielwelt erkundet, sondern auch ungewöhnliche Vergleiche diskutiert, die bereits online die Runde machen.

In einem nicht ganz ernst gemeinten Video werden ausgewählte Features von Forza Horizon 6 mit Elementen aus Red Dead Redemption 2 gegenübergestellt. Der Vergleich sorgt dabei vor allem für Unterhaltung, da beide Spiele grundlegend unterschiedliche Genres bedienen.

Die Gegenüberstellung hebt weniger technische Parallelen hervor, sondern spielt vielmehr humorvoll mit den offenen Welten beider Titel. Während Forza Horizon 6 klar auf Hochgeschwindigkeitsrennen setzt, steht bei Red Dead Redemption 2 die immersive Western-Welt im Mittelpunkt, die zwar auch seine Pferdestärken besitzt, allerdings nicht ganz so schnell unterwegs ist.

Trotz des humorvollen Ansatzes zeigt die Diskussion, wie stark moderne Open-World-Spiele miteinander verglichen werden und welchen Stellenwert technische und atmosphärische Details in der Community einnehmen.