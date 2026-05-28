Forza Horizon 6: Schatzjäger-Guide – Fundorte aller 9 Schatzautos im Video

Vergesst die klassischen Scheunenfunde! In Forza Horizon 6 gibt es mit den brandneuen „Schatzautos“ eine weitere, geniale Möglichkeit, um an exklusive Fahrzeuge zu kommen.

In Forza Horizon 6 gibt es für Autosammler ordentlich was zu tun. Neben den altbekannten und beliebten Scheundenfunden haben die Entwickler nämlich ein völlig neues Feature ins Spiel integriert: Die Schatzautos! Diese sind ein separates Highlight auf der Map und bieten euch eine zusätzliche Chance, euren Fuhrpark um echte Traumwagen zu erweitern.

Insgesamt 9 dieser neuen Schatzautos warten darauf, von euch entdeckt zu werden. Da es sich hierbei nicht um die klassischen Scheunen handelt, stehen viele Spieler aktuell vor der Frage, wie und wo man diese neuen Garagen-Schätze überhaupt aufspürt. Wer nicht stundenlang die komplette Karte auf gut Glück abfahren möchte, verliert schnell wertvolle Zeit.

Damit ihr direkt wisst, wo ihr die Reifen qualmen lassen müsst, haben wir die Sucharbeit für euch übernommen und alle 9 Schatzautos erfolgreich ausfindig gemacht!

In unserem kompakten und übersichtlichen Video-Guide zeigen wir euch die exakten Locations auf der Karte von Forza Horizon 6. Fahrt einfach die gezeigten Punkte ab, schnappt euch die brandneuen Belohnungen und bringt eure Fahrzeugsammlung auf das nächste Level. Das komplette Video findet ihr direkt hier:

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.