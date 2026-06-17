Forza Horizon 6: Series 2 Horizon Decades startet mit neuen Autos und The Trial

Ab dem 18. Juni erweitert Forza Horizon 6 das Festival mit der neuen Playlist-Serie Horizon Decades, die zahlreiche neue Inhalte, Belohnungen und Fahrzeuge nach Japan bringt.
Im Mittelpunkt der zweiten Festival-Playlist-Serie stehen legendäre Fahrzeuge verschiedener Jahrzehnte. Über die kommenden vier Wochen können Spieler drei neue Fahrzeuge freischalten, zusätzliche Car-Pass-Autos sammeln und neue Herausforderungen absolvieren.
Eine der größten Neuerungen ist das Evolving World Car Meet am Hokubu Time Attack Circuit. Dort entsteht ein temporärer Treffpunkt für die Community inklusive spezieller Horizon-Decades-Dekorationen und eigener Parkflächen. Da Car Meets Teil der Shared World sind, können Spieler jederzeit vorbeifahren, ihre Fahrzeuge präsentieren oder gemeinsam neue Konvois bilden.
Auch The Trial kehrt mit Series 2 zurück. In dem beliebten 6-gegen-6-Wettbewerb treten Teams in einer Best-of-Three-Rennserie gegen KI-Gegner an. Die Teilnahme ist ausschließlich Horizon Legends mit Gold-Armband vorbehalten.
Zusätzlich erweitert Playground Games die Festival Playlist um insgesamt zehn Serienbelohnungsfahrzeuge sowie mehrere neue Abzeichen. Zu den neuen Badges gehören:
- Festival Enjoyer – Abschluss aller Aktivitätstypen der Festival Playlist
- Time Traveler – Teilnahme an Forza Horizon 6 während der Horizon-Decades-Serie
- Egg-cellent! – Parken beim Evolving World Car Meet mit dem 2006 Dodge Ram SRT-10
Neu eingeführt werden außerdem die Series History Rewards. Dabei handelt es sich um exklusive Fahrzeuge, die anhand der insgesamt gesammelten Festival-Playlist-Punkte freigeschaltet werden.
Die erste dieser langfristigen Belohnungen ist der Mazda Cosmo 110S Series II von 1972. Das Fahrzeug wird freigeschaltet, sobald Spieler im Laufe ihrer gesamten Festival-Playlist-Karriere insgesamt 500 Punkte gesammelt haben. Die erste Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, wird voraussichtlich mit Series 3 bestehen.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei mir war gegen Ende der aktuellen „Season“ bereits die Luft raus, immer wieder dieselben Rennen und selben Strecken ist mir zu monoton.
FH 6 war cool, keine Frage aber kein Spiel was mich jetzt ewig fesselt nur wegen der Aussicht auf weitere Autos die man sowieso nie fährt 🙂
Davon abgesehen, den Lambo countach & Schuppan & Saleen gab’s doch schon in der vergangenen Season oder nicht ?!
schöne Fahrzeuge dabei
Ganz ehrlich: The Trial als Teil der Spielliste ist Müll.
Da bekommt man oft Leute mit denen kann man keim Blumentopf gewinnen und am Ende muss man es 5x versuchen bis man eine kompetente Gruppe hat.
Generell soll das endlich aufhören dass man Autos darin „versteckt“.
Bin erst mal fertig mit dem Spiel, vielleicht steige ich wieder ein, wenn die Dlcs kommen.
Gut so.
Danke für die Informationen. 💚
Ich bin soweit durch mit dem Spiel. Mir fehlen nur noch zwei Erfolge, aber irgendwie habe ich keine Lust, die noch zu machen.
Einmal muss ich Level 100 im Horizon Play erreichen. Meiner Meinung nach sollten dafür alle Online-Events zählen, auch die Stunt-Partys zum Beispiel.
Der andere Erfolg ist die Saison-Belohnung bei 500 Punkten. Dafür muss ich ja immer wieder die ganzen Aufgaben machen.
Mal schauen, wann ich das angehe. Das Spiel war auf jeden Fall gut, aber ich habe inzwischen auch schon alles gesehen. Jetzt warte ich eigentlich nur noch auf die DLCs.