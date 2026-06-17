Forza Horizon 6: Series 2 Horizon Decades startet mit neuen Autos und The Trial

Series 2 von Forza Horizon 6 feiert die Automobilgeschichte mit neuen Fahrzeugen, Events und Belohnungen.

Ab dem 18. Juni erweitert Forza Horizon 6 das Festival mit der neuen Playlist-Serie Horizon Decades, die zahlreiche neue Inhalte, Belohnungen und Fahrzeuge nach Japan bringt.

Im Mittelpunkt der zweiten Festival-Playlist-Serie stehen legendäre Fahrzeuge verschiedener Jahrzehnte. Über die kommenden vier Wochen können Spieler drei neue Fahrzeuge freischalten, zusätzliche Car-Pass-Autos sammeln und neue Herausforderungen absolvieren.

Eine der größten Neuerungen ist das Evolving World Car Meet am Hokubu Time Attack Circuit. Dort entsteht ein temporärer Treffpunkt für die Community inklusive spezieller Horizon-Decades-Dekorationen und eigener Parkflächen. Da Car Meets Teil der Shared World sind, können Spieler jederzeit vorbeifahren, ihre Fahrzeuge präsentieren oder gemeinsam neue Konvois bilden.

Auch The Trial kehrt mit Series 2 zurück. In dem beliebten 6-gegen-6-Wettbewerb treten Teams in einer Best-of-Three-Rennserie gegen KI-Gegner an. Die Teilnahme ist ausschließlich Horizon Legends mit Gold-Armband vorbehalten.

Zusätzlich erweitert Playground Games die Festival Playlist um insgesamt zehn Serienbelohnungsfahrzeuge sowie mehrere neue Abzeichen. Zu den neuen Badges gehören:

Festival Enjoyer – Abschluss aller Aktivitätstypen der Festival Playlist

Time Traveler – Teilnahme an Forza Horizon 6 während der Horizon-Decades-Serie

Egg-cellent! – Parken beim Evolving World Car Meet mit dem 2006 Dodge Ram SRT-10

Neu eingeführt werden außerdem die Series History Rewards. Dabei handelt es sich um exklusive Fahrzeuge, die anhand der insgesamt gesammelten Festival-Playlist-Punkte freigeschaltet werden.

Die erste dieser langfristigen Belohnungen ist der Mazda Cosmo 110S Series II von 1972. Das Fahrzeug wird freigeschaltet, sobald Spieler im Laufe ihrer gesamten Festival-Playlist-Karriere insgesamt 500 Punkte gesammelt haben. Die erste Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, wird voraussichtlich mit Series 3 bestehen.