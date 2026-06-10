Forza Horizon 6: So bekommt ihr die seltenen Mazda MX5 FE und RX-3 FE

Forza Horizon 6 zeigt Fundorte für Mazda MX5 FE und RX-3 FE und erklärt Spawn-Trick.

In Forza Horizon 6 lassen sich zwei besonders seltene Fahrzeuge freischalten, die bei Sammlern aktuell stark gefragt sind: der Mazda MX5 FE und der Mazda RX-3 FE.

Ein neuer Video-Guide von uns zeigt euch nun nicht nur die exakten Fundorte, sondern auch, wie ihr das Zufallssystem im Spiel gezielt nutzen könnt, um beide Fahrzeuge zu erhalten.

Seltene Forza-Editionen im Fokus

Die beiden Mazda-Modelle gehören zu den begehrten Forza-Editionen und tauchen nicht einfach dauerhaft an festen Stellen auf.

Wer sie seiner Garage hinzufügen möchte, muss an bestimmten Punkten auf der Karte aktiv werden und ein spezielles System berücksichtigen.

So funktioniert der Spawn-Trick

An den jeweiligen Fundorten gilt eine klare Mechanik:

Zuerst muss der dort angebotene erste Wagen gekauft werden

Dadurch wird der Platz für seltene Fahrzeuge freigeschaltet

Anschließend kann das Zufallssystem neue Fahrzeuge generieren

Die gesuchten Mazda-Modelle erscheinen nicht garantiert sofort

Wenn die gewünschten Fahrzeuge nicht direkt auftauchen, hilft ein einfacher Trick: Das Spiel muss an dieser Stelle beendet und neu gestartet werden. Dadurch wird die Fahrzeugauswahl am jeweiligen Standort neu gemischt.

Dieser Vorgang kann wiederholt werden, bis der MX5 FE und der RX-3 FE erscheinen. Ziel: gezieltes Farmen der seltenen Modelle

Mit der richtigen Vorgehensweise lässt sich das Zufallssystem deutlich effizienter nutzen, wodurch die Chance steigt, die beiden seltenen Mazda-Modelle schneller in die eigene Sammlung aufzunehmen.

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