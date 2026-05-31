Forza Horizon 6: So gewinnt ihr garantiert jedes Rennen

Die weitläufigen Straßen Japans in Forza Horizon 6 laden eigentlich zum Selberfahren ein, doch bei manchen langen Rennserien wünscht man sich einfach eine kleine Pause.
Genau hier kommt ein extrem praktischer Trick ins Spiel, den wir für euch ausgiebig getestet haben. Über die ANNA Sprachsteuerung und das Autodrive Feature lässt sich der Rest eines Rennens nämlich komplett automatisieren.
Das Beste daran ist, dass die KI für euch garantiert den Sieg holt, wenn ihr die Vorbereitungen richtig trefft. In unserem neuesten Video zeigen wir euch den fehlerfreien Ablauf in Aktion.
Damit der Autodrive Erfolg absolut bombensicher ist, müsst ihr zu Beginn des Rennens selbst das Steuer in die Hand nehmen und euch zügig den ersten Platz erobern. Sobald ihr die Führung übernommen habt, solltet ihr eine längere Gerade abwarten, um das Autodrive System zu aktivieren.
Schaltet ihr das System fälschlicherweise mitten in einer Kurve oder kurz davor ein, kann die KI ins Straucheln geraten. Auf einer geraden Strecke übernimmt der Autopilot die Führung jedoch absolut fehlerfrei, hält die Ideallinie und lässt den gegnerischen Fahrern bis zur Ziellinie nicht den Hauch einer Chance.
Ein weiteres wichtiges Detail für das Gelingen dieses Tricks ist die Leistung eures Fahrzeugs. Euer Wagen sollte für die jeweilige Rennklasse immer auf den absolut bestmöglichen Maximalwert getunt sein, also beispielsweise exakt bis zum Limit von 700 Punkten in der A Klasse. Wenn euer Auto optimal auf die Leistungsgrenze optimiert ist, hat die KI die perfekten Werte, um die Spitzenposition mühelos gegen die Konkurrenz zu verteidigen. Sobald der Autopilot läuft, könnt ihr euch entspannt zurücklehnen, die Filmkamera einschalten und die atemberaubende Kulisse Japans genießen, während das Spiel das Punktkonto für euch füllt.
Natürlich ist dieser Autodrive Kniff nicht die Art und Weise, wie man ein Rennspiel im Regelfall erleben möchte, denn schließlich steht der Fahrspaß auf den Strecken im Vordergrund.
Am Ende muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden, ob er diese Methode nutzen möchte, um beispielsweise langwierige Meisterschaften abzukürzen oder Credits zu farmen.
Wie seht ihr das? Ist das Feature für euch eine willkommene Komfortfunktion, um nebenbei die Grafik zu genießen, oder fahrt ihr jedes Rennen lieber selbst bis zur Ziellinie? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.
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11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Denke, der Modus ist vor allem für die gedacht die starke körperliche Beeinträchtigung haben oder Stinkfaule 🤭
Schon, aber wollen die nicht auch selbst fahren? Immerhin gibt es den Modularen Controller extra dafür.
Wozu spiele ich es dann überhaupt? Wenn die KI alles selbst macht, schaue ich mir lieber irgendeinen Film an. Zudem sind die Rennen auf Stufe leicht bereits nahezu immer ein Sieg.
Wie wäre es mit gut fahren ?
Toll das et diese Option gibt, für Menschen mit Handicap sicher super sinnvoll ✌🏻
Ich würde mir den ganzen Spass dadurch nehmen.
Wobei, mit dieser Methode könnte man auf einem zweiten Gerät z.B. Marathon spielen.
Also doch ned so eine schlechte Idee
Hey, danke für den Tipp! 😉
Danke für den Tipp. Ist das schon cheaten?! 🤔😅
Ich fahr lieber selbst aber nice to know.
Das hat ja schon bei 4 und 5 funktioniert. Ich frage mich allerdings, warum.
Möchte man in dem Spiel nicht selbst fahren?
Irgendwann spielt die KI für jemanden das ganze Spiel.
Respekt an denjenigen, der sich das ausgedacht hat – genau wie die Zeitspar-Pakete in Assassin’s Creed zum Beispiel. Der Erfinder sollte dafür wohl einen Orden bekommen.
Man verkauft den Leuten ein Spiel für 80 €, damit sie Zeit damit verbringen, und dann übernimmt die KI einen Teil davon. Oder man kauft Zeitspar-Pakete, um das Spiel schneller und einfacher zu meistern. 🤣🤣
Höhö, das ist ja witzig. Ich kauf mir ein Spiel und lass die KI für mich spielen. Verrückte Zeit in der wir leben 🤣