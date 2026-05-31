Forza Horizon 6: So gewinnt ihr garantiert jedes Rennen

Wir zeigen euch im Video einen genialen Kniff, wie die KI eure Rennen auf Platz 1 ganz von alleine fehlerfrei ins Ziel fährt.

Die weitläufigen Straßen Japans in Forza Horizon 6 laden eigentlich zum Selberfahren ein, doch bei manchen langen Rennserien wünscht man sich einfach eine kleine Pause.

Genau hier kommt ein extrem praktischer Trick ins Spiel, den wir für euch ausgiebig getestet haben. Über die ANNA Sprachsteuerung und das Autodrive Feature lässt sich der Rest eines Rennens nämlich komplett automatisieren.

Das Beste daran ist, dass die KI für euch garantiert den Sieg holt, wenn ihr die Vorbereitungen richtig trefft. In unserem neuesten Video zeigen wir euch den fehlerfreien Ablauf in Aktion.

Damit der Autodrive Erfolg absolut bombensicher ist, müsst ihr zu Beginn des Rennens selbst das Steuer in die Hand nehmen und euch zügig den ersten Platz erobern. Sobald ihr die Führung übernommen habt, solltet ihr eine längere Gerade abwarten, um das Autodrive System zu aktivieren.

Schaltet ihr das System fälschlicherweise mitten in einer Kurve oder kurz davor ein, kann die KI ins Straucheln geraten. Auf einer geraden Strecke übernimmt der Autopilot die Führung jedoch absolut fehlerfrei, hält die Ideallinie und lässt den gegnerischen Fahrern bis zur Ziellinie nicht den Hauch einer Chance.

Ein weiteres wichtiges Detail für das Gelingen dieses Tricks ist die Leistung eures Fahrzeugs. Euer Wagen sollte für die jeweilige Rennklasse immer auf den absolut bestmöglichen Maximalwert getunt sein, also beispielsweise exakt bis zum Limit von 700 Punkten in der A Klasse. Wenn euer Auto optimal auf die Leistungsgrenze optimiert ist, hat die KI die perfekten Werte, um die Spitzenposition mühelos gegen die Konkurrenz zu verteidigen. Sobald der Autopilot läuft, könnt ihr euch entspannt zurücklehnen, die Filmkamera einschalten und die atemberaubende Kulisse Japans genießen, während das Spiel das Punktkonto für euch füllt.

Natürlich ist dieser Autodrive Kniff nicht die Art und Weise, wie man ein Rennspiel im Regelfall erleben möchte, denn schließlich steht der Fahrspaß auf den Strecken im Vordergrund.

Am Ende muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden, ob er diese Methode nutzen möchte, um beispielsweise langwierige Meisterschaften abzukürzen oder Credits zu farmen.

Wie seht ihr das? Ist das Feature für euch eine willkommene Komfortfunktion, um nebenbei die Grafik zu genießen, oder fahrt ihr jedes Rennen lieber selbst bis zur Ziellinie? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.

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