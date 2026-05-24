Forza Horizon 6: So schließt ihr alle 26 Foto-Challenges erfolgreich ab

Unser brandneuer Video-Guide zeigt euch alle Locations auf einen Blick, damit ihr die 100 % in Rekordzeit einsackt!

Egal, ob malerische Küsten, historische Bauwerke oder versteckte Naturkulissen – die Spielwelt von Forza Horizon 6 ist ein absoluter Traum für virtuelle Fotografen.

Neben den rasanten Rennen und PR-Stunts wartet im Bereich Fotografie jedoch eine echte Mammutaufgabe auf alle Komplettisten unter euch: Die große Foto-Challenge verlangt das Schießen von insgesamt 26 spezifischen Fotos.

Wer auf eigene Faust versucht, jedes Motiv und den exakten Winkel zu finden, kann schnell den Überblick verlieren oder wertvolle Zeit auf der Map vergeuden.

Um euren Horizon-Sammelfortschritt ohne Frust aufzupumpen, haben wir die Arbeit für euch erledigt. Wir haben die Reifen qualmen lassen, den Auslöser gedrückt und alle 26 Foto-Locations erfolgreich abgehakt.

Egal, welches der 26 Bilder euch in der Liste noch fehlt: In unserem kompakten Video-Guide führen wir euch direkt zu den richtigen Spots und zeigen euch, was genau vor die Linse muss.

Schaut euch das Video an, springt zu den gesuchten Locations und holt euch die Belohnungen:

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