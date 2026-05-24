Forza Horizon 6: So schließt ihr alle 26 Foto-Challenges erfolgreich ab

Egal, ob malerische Küsten, historische Bauwerke oder versteckte Naturkulissen – die Spielwelt von Forza Horizon 6 ist ein absoluter Traum für virtuelle Fotografen.
Neben den rasanten Rennen und PR-Stunts wartet im Bereich Fotografie jedoch eine echte Mammutaufgabe auf alle Komplettisten unter euch: Die große Foto-Challenge verlangt das Schießen von insgesamt 26 spezifischen Fotos.
Wer auf eigene Faust versucht, jedes Motiv und den exakten Winkel zu finden, kann schnell den Überblick verlieren oder wertvolle Zeit auf der Map vergeuden.
Um euren Horizon-Sammelfortschritt ohne Frust aufzupumpen, haben wir die Arbeit für euch erledigt. Wir haben die Reifen qualmen lassen, den Auslöser gedrückt und alle 26 Foto-Locations erfolgreich abgehakt.
Egal, welches der 26 Bilder euch in der Liste noch fehlt: In unserem kompakten Video-Guide führen wir euch direkt zu den richtigen Spots und zeigen euch, was genau vor die Linse muss.
Schaut euch das Video an, springt zu den gesuchten Locations und holt euch die Belohnungen:
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30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kurze OT Frage zu den Saison Herausforderungen…ich hab alles erledigt und hab nur noch Tagesherausforderungen. Werden die abgeschlossenen zurückgesetzt oder kommen neue nach? Da steht auch nix…oder ich bin blind 🙉
Danke für eure Hilfe ✌🏻
Werden abgeschlossen und jeden Tag um16 Uhr kommt eine neue.
Was ich bei den täglichen Herausforderungen nicht verstehe: man kann die auch schon vorher abschließen, ich habe zum Beispiel schon alle abgeschlossen vor zwei Tagen. Habe auch den Erfolg „Gespielte Liste“ bekommen.
Also was machen die Täglichen Herausforderungen für einen Sinn, wenn ich die an einem Tag erledigen kann, ohne, dass der Timer die freischaltet?
Würde ich gerne machen,die Ladezeiten zum Fotos entwickeln und generell wechseln in den fotomodus dauern mir aber zu lange,daher werde ich das auslassen.
Du musst die Fotos nicht entwickeln, du kannst mit RB einen schnellen Schnappschuss machen. Geht wesentlich schneller – aber die Kamera muss man natürlich trotzdem starten und beenden.
Ja das dauert immer ein wenig, aber man gewöhnt sich dran
Das ist aber eigentlich ein Feature was nahtlos mit dem Gameplay verknüpft sein sollte,schaffen andere Spiele ja auch mit Leichtigkeit.
Vorallem weil man damit ja auch recht viel freischalten kann mit Bildern.
Geht eigentlich fix.
Für die Kamera selbst einfach Steuerkreuz nach oben drücken und Bild machen mit RB. Dauert nur ein paar Sekunden.