Forza Horizon 6: So stark hat sich die Grafik der Reihe entwickelt

Forza Horizon 6 zeigt die grafische Entwicklung der Reihe von 2012 bis 2026.

Ein neues Vergleichsvideo zeigt die grafische Entwicklung der Forza Horizon-Reihe über mehr als ein Jahrzehnt hinweg und endet mit dem aktuellen Stand in Forza Horizon 6.

Das Video beginnt beim ersten Teil aus dem Jahr 2012 und führt chronologisch durch alle Hauptteile der Serie:

Forza Horizon

Forza Horizon 2

Forza Horizon 3

Forza Horizon 4

Forza Horizon 5

Forza Horizon 6

Dabei wird besonders deutlich, wie stark sich die technische und visuelle Qualität der Reihe über die Jahre entwickelt hat – von den ersten Open-World-Anfängen bis hin zur aktuellen Generation mit deutlich gesteigerter Detailtiefe, Beleuchtung und Weltgestaltung.

Das Video zeigt jeweils Intro-Gameplay-Sequenzen der einzelnen Teile und macht so den direkten Vergleich zwischen den Generationen besonders gut sichtbar.

Noch mehr RT-Eindrücke gibt es von DigitalFoundry: