Forza Horizon 6: So unterschiedlich läuft der Xbox-Racer auf PC, Konsole und Handhelds

Ein neuer Vergleich zeigt die technische Umsetzung von Forza Horizon 6 auf verschiedenen Plattformen und liefert einen umfassenden Blick auf Grafik und Performance.
Auf Xbox Series S und X bietet das Spiel zwei Modi: einen Qualitätsmodus mit höherer Detailstufe sowie einen Performance-Modus mit stabilen 60 FPS. Dabei werden im Performance-Modus klassische Kompromisse bei Auflösung, Beleuchtung und Detailgrad gemacht, um eine flüssigere Darstellung zu ermöglichen.
Die PC-Version erweitert das visuelle Spektrum deutlich. Hier kommen unter anderem teilweise Raytracing-Effekte bei Reflexionen und Beleuchtung zum Einsatz, die je nach Szene sichtbar zur Atmosphäre beitragen.
Auch technisch zeigt sich das Spiel gut optimiert. Bereits mit einer RTX 3050 lassen sich stabile 60 FPS auf hohen Einstellungen erreichen. Mit stärkeren GPUs wie der RTX 5060 Ti sind sogar 4K-Auflösungen mit Ultra-Settings und Raytracing sowie über 150 FPS möglich – unterstützt durch moderne Upscaling- und Frame-Generation-Technologien.
Im Handheld-Bereich liefert das Spiel ebenfalls solide Ergebnisse. Auf dem Steam Deck läuft Forza Horizon 6 meist über 30 FPS mit reduzierten Einstellungen. Der Xbox Ally erreicht ähnliche Werte bei 1080p, während der Ally X gelegentlich sogar bis zu 60 FPS schafft.
Trotz der Skalierungen auf unterschiedliche Hardware bleibt der visuelle Eindruck auch auf niedrigeren Einstellungen stark und stimmig.
Insgesamt überzeugt Forza Horizon 6 durch eine sehr gute technische Optimierung und eine breite Skalierbarkeit über nahezu alle Plattformen hinweg.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich liebe es, wie MS und seine Entwickler optimieren. Die holen auch das letzte aus meiner kleinen S raus. Die wird mir noch ne Weile reichen, bis ich dann auf die X Upgrade.
Playground Games hat hier wieder geliefert. Das Spiel läuft so gut. Und das bei dieser krassen Grafik. Bisher keine Bugs oder ähnliches. Das bringt mir Hoffnung das sie Fable ähnlich fehlerfrei rausbringen. Ein fantastisches Spiel, ich liebe es🥰🥰🥰
Freue mich auf Dienstag. Dann mache ich mir ein Bild wie es auf meiner Series S läuft. ❤️
Dienstag starte ich dann auf der X. Ende des Jahres dann Wechsel ich rüber zur pro
Ich hab’s die halbe Nacht bereits auf XSX und PC gezockt. Auf XSX läuft es im Performance-Mode sehr gut und flüssig 😎
Auf PC läuft es bei mir natürlich wie erwartet ebenfalls flüssig und sieht dank RT und höherer native Auflösung noch besser aus. Allerdings erreicht man die im Video genannten sehr hohen Bildraten nur dann, wenn man „Fake Frame Generation“ einschaltet, was einen spürbaren Input Lag hat und auch die Grafik wieder sichtbar verschlechtert und matschiger macht. Die letzte Nacht habe ich bei höchsten Grafikeinstellungen (Extreme) mit nativ 4K und DLSS4.5 (ohne Upscale) gespielt, und halte damit stabile 60fps. Die 120fps schafft die 5090er bei mir nur, wenn ich bei DLSS dann schon auf einen Performance-Mode mit Upscale (kein nativ 4K mehr) gehe oder Grafikeeinstellungen runterschraube. „Fake Frame Generation“ kommt bei mir aufgrund der genannten Nachteile nicht zum Einsatz.
Bisher bin ich sowohl auf Konsole als auch PC sehr zufrieden mit dem Ergebnis und werde nach der Arbeit weiter zocken 🏎🏎🏎
Gestern gestartet und was für heftige Autos ich jetzt bereits durch Ultimate Edition habe 😱😍.