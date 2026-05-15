Forza Horizon 6: So unterschiedlich läuft der Xbox-Racer auf PC, Konsole und Handhelds

Forza Horizon 6 zeigt deutliche Unterschiede in Grafik und Performance zwischen Xbox, PC und Handhelds.

Ein neuer Vergleich zeigt die technische Umsetzung von Forza Horizon 6 auf verschiedenen Plattformen und liefert einen umfassenden Blick auf Grafik und Performance.

Auf Xbox Series S und X bietet das Spiel zwei Modi: einen Qualitätsmodus mit höherer Detailstufe sowie einen Performance-Modus mit stabilen 60 FPS. Dabei werden im Performance-Modus klassische Kompromisse bei Auflösung, Beleuchtung und Detailgrad gemacht, um eine flüssigere Darstellung zu ermöglichen.

Die PC-Version erweitert das visuelle Spektrum deutlich. Hier kommen unter anderem teilweise Raytracing-Effekte bei Reflexionen und Beleuchtung zum Einsatz, die je nach Szene sichtbar zur Atmosphäre beitragen.

Auch technisch zeigt sich das Spiel gut optimiert. Bereits mit einer RTX 3050 lassen sich stabile 60 FPS auf hohen Einstellungen erreichen. Mit stärkeren GPUs wie der RTX 5060 Ti sind sogar 4K-Auflösungen mit Ultra-Settings und Raytracing sowie über 150 FPS möglich – unterstützt durch moderne Upscaling- und Frame-Generation-Technologien.

Im Handheld-Bereich liefert das Spiel ebenfalls solide Ergebnisse. Auf dem Steam Deck läuft Forza Horizon 6 meist über 30 FPS mit reduzierten Einstellungen. Der Xbox Ally erreicht ähnliche Werte bei 1080p, während der Ally X gelegentlich sogar bis zu 60 FPS schafft.

Trotz der Skalierungen auf unterschiedliche Hardware bleibt der visuelle Eindruck auch auf niedrigeren Einstellungen stark und stimmig.

Insgesamt überzeugt Forza Horizon 6 durch eine sehr gute technische Optimierung und eine breite Skalierbarkeit über nahezu alle Plattformen hinweg.