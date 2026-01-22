Forza Horizon 6: So wurde der Schauplatz und die kulturelle Identität Japans umgesetzt

Wie Playground Games Spieler in die Welt und Kultur des neuen Rennspiels Forza Horizon 6 eintauchen lässt.

Playground Games hat Forza Horizon 6 im Rahmen der Xbox Developer Direct erstmals ausführlich vorgestellt und dabei den Schauplatz Japan in den Mittelpunkt gerückt.

Anders als in den Vorgängern beginnt die Reise nicht als etablierter Rennfahrer, sondern als Tourist, der mit großen Träumen im Gepäck nach Japan reist, um eines Tages am Horizon Festival teilzunehmen.

Dieser Ansatz vermittelt ein Gefühl des Neuanfangs und soll nicht nur eingefleischte Motorsportfans, sondern auch Spieler ansprechen, die sich mit dem Gedanken identifizieren können, für ein Ziel alles hinter sich zu lassen und in ein unbekanntes Land aufzubrechen.

Die Umsetzung Japans ist dabei weniger eine exakte Nachbildung als vielmehr eine Verdichtung der Atmosphäre. Spieler erleben die majestätischen Bergpässe, die neonleuchtenden Innenstädte Tokios, die Vororte und die düsteren Hafenanlagen so, wie sie sich anfühlen, wenn man sie durchfährt.

Es geht um das Erlebnis, um die Überraschung hinter jeder Kurve, nicht um eine detailgetreue Rekonstruktion. Gleichzeitig bleibt der typische Horizon‑Charakter erhalten: absolute Freiheit, spektakuläre Stunts und die Möglichkeit, mit einem Hypercar über Klippen zu springen und dafür Punkte zu kassieren.

Auch die kulturelle Dimension spielt eine zentrale Rolle. Ihr reist nicht allein, sondern mit zwei engen Freunden, die unterschiedliche Perspektiven einbringen. Jordy verkörpert die Leidenschaft für Motorsport, während Mei als erfahrene japanische Autotunerin einen authentischen Einblick in die lokale Szene liefert.

Diese Insider‑Sicht wurde durch die Zusammenarbeit mit der Kulturberaterin Kyoko Yamashita verstärkt, die dem Team half, die Feinheiten Japans glaubwürdig einzufangen. So entsteht ein Spiel, das nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch die kulturelle Tiefe des Landes respektiert und den Spielern das Gefühl gibt, wirklich dort angekommen zu sein.

Forza Horizon 6 erscheint für Xbox Series X|S, PC, Xbox Game Pass und mit Xbox Play Anywhere am 19. Mai 2026. Für Playstation 5 erscheint es später in diesem Jahr.