Forza Horizon 6: Speichergröße auf Xbox und PC enthüllt

Forza Horizon 6 erscheint in wenigen Wochen, jetzt wurde der Speicherbedarf auf Xbox und PC bekannt.

Der neue Monat hat begonnen – und für Rennspielfans bedeutet das: Der Release von Forza Horizon 6 rückt in greifbare Nähe. Der neueste Teil der erfolgreichen Open‑World‑Rennspielreihe von Playground Games erscheint am 19. Mai für Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass. Besitzer der Premium Edition oder des Premium Upgrades können bereits ab dem 15. Mai loslegen.

Mit Forza Horizon 6 geht es erstmals in der Seriengeschichte nach Japan, ein Setting, das sich Fans seit Jahren wünschen und das nun Realität wird. Die offene Spielwelt soll zu den atmosphärischsten und abwechslungsreichsten der Reihe gehören.

Jetzt wurden auch die Dateigrößen des Spiels auf Xbox und PC bekannt– und die fallen erneut sehr umfangreich aus:

144,84 GB auf Xbox Series X|S

156,65 GB auf PC

Damit gehört Forza Horizon 6 zu den größten Installationen im Rennspielbereich. Angesichts der detailreichen Open World, der Fahrzeugvielfalt und der technischen Ambitionen des Spiels überrascht die Größe jedoch kaum.

Der Preload dürfte in Kürze starten, sodass Spieler genügend Zeit haben, den benötigten Speicherplatz freizuräumen, bevor das Festival in Japan beginnt.