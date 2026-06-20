Forza Horizon 6: Spiel erreicht 10 Millionen Xbox- und PC-Spieler

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Image: Xbox Game Studios

Der nächste Meilenstein ist erreicht: Forza Horizon 6 knackt eine gewaltige Marke.

Forza Horizon 6 hat den nächsten großen Meilenstein erreicht. Das Open-World-Rennspiel von Playground Games zählt inzwischen mehr als 10 Millionen Spieler.

Damit setzt die Reihe ihren beeindruckenden Erfolgskurs fort und gehört weiterhin zu den wichtigsten Marken innerhalb des Xbox-Portfolios. Die aktuelle Ausgabe führt Spieler durch eine umfangreiche Interpretation Japans und konnte seit ihrer Veröffentlichung eine große Community aufbauen.

Der Erfolg ist zugleich ein weiteres Ausrufezeichen für Playground Games. Das Studio gilt seit Jahren als eines der stärksten Entwicklerteams innerhalb der Xbox-Familie und arbeitet parallel weiterhin am kommenden Fantasy-Rollenspiel Fable.

Mit mehr als 10 Millionen Spielern bestätigt Forza Horizon 6 einmal mehr die enorme Popularität der Rennspielreihe und die hohe Qualität, für die Playground Games mittlerweile bekannt ist.

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11 Kommentare Added

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  2. Sevalot 13960 XP Leetspeak | 20.06.2026 - 12:37 Uhr

    Absolut verdient! Bestes Open World Arcade Racing Game und für mich ein GOTY! Bin schon Prestige 2. 💚

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  4. Devilsgift 146485 XP Master-at-Arms Gold | 20.06.2026 - 12:42 Uhr

    Ich fand es auch super, da kommen bestimmt noch ein paar dazu wenn die PS5 bedacht wird. Ich denke um Playground muss man sich (erstmal) keine Sorgen machen.

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  6. faktencheck 210900 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.06.2026 - 12:44 Uhr

    Da haben wir wieder das Buzzword des Jahrzehnt. „erreicht“
    🙄😂

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  7. EndlessTech 9890 XP Beginner Level 4 | 20.06.2026 - 12:56 Uhr

    Ist das nun viel oder wenig? FH5 hatte 10Mio Spieler in der ersten Woche.

    Ich würde mich mal vorsichtig aus dem Fenster lehnen und sagen, dass FH6 unterm Strich schwächer als FH5 laufen wird. Wie deutlich muss man abwarten. Es werden natürlich immer noch starke Zahlen sein. FH könnte den Peak aber mit FH5 erreicht haben.

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    • Timtrailer 1080 XP Beginner Level 1 | 20.06.2026 - 13:06 Uhr
      Antwort auf EndlessTech

      Nö, der Teil ist stärker gestartet. Das neue Szenario kommt allgemein sehr gut bei den Fans an!

      Gegenfrage: Was würde es für dich persönlich ändern? Nichts. Immer diese Erbsenzähler und schlecht Redner..

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