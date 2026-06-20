Forza Horizon 6: Spiel erreicht 10 Millionen Xbox- und PC-Spieler

Forza Horizon 6 hat den nächsten großen Meilenstein erreicht. Das Open-World-Rennspiel von Playground Games zählt inzwischen mehr als 10 Millionen Spieler.

Damit setzt die Reihe ihren beeindruckenden Erfolgskurs fort und gehört weiterhin zu den wichtigsten Marken innerhalb des Xbox-Portfolios. Die aktuelle Ausgabe führt Spieler durch eine umfangreiche Interpretation Japans und konnte seit ihrer Veröffentlichung eine große Community aufbauen.

Der Erfolg ist zugleich ein weiteres Ausrufezeichen für Playground Games. Das Studio gilt seit Jahren als eines der stärksten Entwicklerteams innerhalb der Xbox-Familie und arbeitet parallel weiterhin am kommenden Fantasy-Rollenspiel Fable.

Mit mehr als 10 Millionen Spielern bestätigt Forza Horizon 6 einmal mehr die enorme Popularität der Rennspielreihe und die hohe Qualität, für die Playground Games mittlerweile bekannt ist.