Forza Horizon 6: Spiel erreicht 10 Millionen Xbox- und PC-Spieler

Forza Horizon 6 hat den nächsten großen Meilenstein erreicht. Das Open-World-Rennspiel von Playground Games zählt inzwischen mehr als 10 Millionen Spieler.
Damit setzt die Reihe ihren beeindruckenden Erfolgskurs fort und gehört weiterhin zu den wichtigsten Marken innerhalb des Xbox-Portfolios. Die aktuelle Ausgabe führt Spieler durch eine umfangreiche Interpretation Japans und konnte seit ihrer Veröffentlichung eine große Community aufbauen.
Der Erfolg ist zugleich ein weiteres Ausrufezeichen für Playground Games. Das Studio gilt seit Jahren als eines der stärksten Entwicklerteams innerhalb der Xbox-Familie und arbeitet parallel weiterhin am kommenden Fantasy-Rollenspiel Fable.
Mit mehr als 10 Millionen Spielern bestätigt Forza Horizon 6 einmal mehr die enorme Popularität der Rennspielreihe und die hohe Qualität, für die Playground Games mittlerweile bekannt ist.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
thomas mahler gefällt das nicht
Geiler Kommentar😂👍
Absolut verdient! Bestes Open World Arcade Racing Game und für mich ein GOTY! Bin schon Prestige 2. 💚
Seit Release meine No. 1 👍🏻
Ich fand es auch super, da kommen bestimmt noch ein paar dazu wenn die PS5 bedacht wird. Ich denke um Playground muss man sich (erstmal) keine Sorgen machen.
Was hoffendlich nie passieren wird. Exklusiv ist Trump
Xbox exklusive können offenbar auch ohne Playstation super erfolgreich sein. 🤷
Stimme dir vollstens und ganz zu! Lang lebe die XBOX! 😀
Da haben wir wieder das Buzzword des Jahrzehnt. „erreicht“
🙄😂
Ist das nun viel oder wenig? FH5 hatte 10Mio Spieler in der ersten Woche.
Ich würde mich mal vorsichtig aus dem Fenster lehnen und sagen, dass FH6 unterm Strich schwächer als FH5 laufen wird. Wie deutlich muss man abwarten. Es werden natürlich immer noch starke Zahlen sein. FH könnte den Peak aber mit FH5 erreicht haben.
Nö, der Teil ist stärker gestartet. Das neue Szenario kommt allgemein sehr gut bei den Fans an!
Gegenfrage: Was würde es für dich persönlich ändern? Nichts. Immer diese Erbsenzähler und schlecht Redner..