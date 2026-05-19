Forza Horizon 6: Spiel verzeichnet über 1,4 Millionen Premium-Spieler

2 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 erreicht 1,4 Millionen Premium-Spieler zum offiziellen Launch

Schon vor dem offiziellen Start entwickelt sich Forza Horizon 6 zu einem massiven Erfolg für Xbox. Laut den Ingame-Bestenlisten (von gestern) haben bereits über 1,4 Millionen Spieler über die Premium Edition Zugriff auf das Rennspiel erhalten.

Der eigentliche Launch findet erst heute statt, wodurch die Zahl ausschließlich Premium-Spieler und Käufer des Premium-Upgrades widerspiegelt, die sich den Early Access gesichert haben.

Damit legt Forza Horizon 6 einen äußerst starken Start hin und zählt bereits jetzt zu den größten Xbox-Launches der letzten Jahre.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass der heutige Release zusätzlich den Start im Xbox Game Pass markiert. Dadurch dürfte die Spielerzahl in den kommenden Tagen noch einmal deutlich ansteigen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Erra 21685 XP Nasenbohrer Level 1 | 19.05.2026 - 13:51 Uhr

    Das sind heftige Zahlen. Na gut, bin auch ein Teil davon 😅

    0
  2. Blight 39490 XP Bobby Car Rennfahrer | 19.05.2026 - 13:53 Uhr

    Guter Start. Schade, dass mit Forza Motorsport erstmal Schluss ist.

    0

Hinterlasse eine Antwort