Forza Horizon 6: Spiel verzeichnet über 1,4 Millionen Premium-Spieler

Schon vor dem offiziellen Start entwickelt sich Forza Horizon 6 zu einem massiven Erfolg für Xbox. Laut den Ingame-Bestenlisten (von gestern) haben bereits über 1,4 Millionen Spieler über die Premium Edition Zugriff auf das Rennspiel erhalten.

Der eigentliche Launch findet erst heute statt, wodurch die Zahl ausschließlich Premium-Spieler und Käufer des Premium-Upgrades widerspiegelt, die sich den Early Access gesichert haben.

Damit legt Forza Horizon 6 einen äußerst starken Start hin und zählt bereits jetzt zu den größten Xbox-Launches der letzten Jahre.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass der heutige Release zusätzlich den Start im Xbox Game Pass markiert. Dadurch dürfte die Spielerzahl in den kommenden Tagen noch einmal deutlich ansteigen.