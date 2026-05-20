Forza Horizon 6: Spieler entdecken überraschenden Pokémon-Witz im Radio

In einem versteckten Radiodialog in Forza Horizon 6 wurde eine humorvolle Anspielung auf Pokémon entdeckt.
Konkret stammt der Hinweis aus dem Hospital Records Radiosender, wo Moderatoren Spieler dazu auffordern, „alle zu fotografieren“, gefolgt von dem Zusatz, es handle sich um „dieses japanische Sammelspiel, das wir aus rechtlichen Gründen nicht nennen dürfen“.
Die Formulierung wird von vielen Spielern als klare Anspielung auf Pokémon verstanden. Gleichzeitig greift der Dialog augenzwinkernd das Image von Nintendo und dessen konsequenten Umgang mit eigenen Markenrechten auf.
In der Community wird der Fund überwiegend humorvoll aufgenommen. Einige sehen darin eine direkte Referenz auf bekannte Fälle rund um Fanprojekte und rechtliche Schritte, während andere den Kommentar eher als allgemeine Meta-Anspielung interpretieren.
Unabhängig von der genauen Intention zeigt der Fund, wie solche kleinen Details innerhalb der Spielwelt zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen können und die Community aktiv zur Entdeckung beitragen.
Pokemon mentioned in Forza Horizon 6 💀 pic.twitter.com/Pbg6IYfRBh
— ຸ (@wxrry) May 16, 2026
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann dem alten Mann mal jemand erklären, was das „ich komme mit 100 Sachen 80“ Meme soll, das ca. 95% der Forza Horizon 6 Rezensionen im MS Store auf meiner Xbox gestern beinhaltet haben? 😀
Die Radiomoderation ist in dem Teil eh deutlich besser geworden – die Stimmen sind zwar immernoch daneben aber bei Steven Tyler (Der ja auch plötzlich in einem Rennen auftaucht) musste ich schon einige Male sehr schmunzeln. Auch schön dass sie dieses Mal bei Hospital auf die Syncro verzichtet haben.