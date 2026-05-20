Forza Horizon 6: Spieler entdecken überraschenden Pokémon-Witz im Radio

Ein versteckter Dialog in Forza Horizon 6 sorgt mit einer Pokémon-Anspielung für Aufmerksamkeit.

In einem versteckten Radiodialog in Forza Horizon 6 wurde eine humorvolle Anspielung auf Pokémon entdeckt.

Konkret stammt der Hinweis aus dem Hospital Records Radiosender, wo Moderatoren Spieler dazu auffordern, „alle zu fotografieren“, gefolgt von dem Zusatz, es handle sich um „dieses japanische Sammelspiel, das wir aus rechtlichen Gründen nicht nennen dürfen“.

Die Formulierung wird von vielen Spielern als klare Anspielung auf Pokémon verstanden. Gleichzeitig greift der Dialog augenzwinkernd das Image von Nintendo und dessen konsequenten Umgang mit eigenen Markenrechten auf.

In der Community wird der Fund überwiegend humorvoll aufgenommen. Einige sehen darin eine direkte Referenz auf bekannte Fälle rund um Fanprojekte und rechtliche Schritte, während andere den Kommentar eher als allgemeine Meta-Anspielung interpretieren.

Unabhängig von der genauen Intention zeigt der Fund, wie solche kleinen Details innerhalb der Spielwelt zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen können und die Community aktiv zur Entdeckung beitragen.

Pokemon mentioned in Forza Horizon 6 💀 pic.twitter.com/Pbg6IYfRBh — ຸ (@wxrry) May 16, 2026