Forza Horizon 6: Spieler erreichen nach einer Woche beeindruckende Rekorde

Eine Woche nach dem Start von Forza Horizon 6 hat Playground Games erste Community-Statistiken veröffentlicht – und die Zahlen fallen beeindruckend aus.
Innerhalb der ersten sieben Tage wurden weltweit mehr als 141 Millionen Spielstunden in Japan verbracht. Gleichzeitig verdienten Spieler zusammen über 35 Milliarden Credits.
Auch beim Sammeln und Individualisieren ihrer Fahrzeuge zeigte sich die Community äußerst aktiv. Insgesamt wurden bereits mehr als 6,9 Millionen Garagen erstellt.
Darüber hinaus nutzten zahlreiche Spieler den Fotomodus, wodurch innerhalb der ersten Woche über 184 Millionen Fotos aufgenommen wurden.
Besonders eindrucksvoll fällt die gemeinsam zurückgelegte Distanz aus: Die Forza-Horizon-6-Community hat bislang mehr als 20 Milliarden Meilen auf den Straßen Japans absolviert.
Playground Games veröffentlichte außerdem Daten zur musikalischen Begleitung der Fahrer. Die meistgehörte Radiostation der ersten Woche war Horizon Bass Arena.
Die Zahlen unterstreichen den erfolgreichen Start von Forza Horizon 6, das bereits kurz nach seiner Veröffentlichung hohe Spielerzahlen und starke Resonanz innerhalb der Community verzeichnen konnte.
Weitere Zahlen in der Grafik:
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hey. Nichts gegen Bass Arena 😜 hab entweder den an, den Hip Hop Channel oder gar nichts. Bin aber noch super am Anfang und hab noch nicht mal alle Sender ausprobiert 😁
Beachtliche zahlen aber ich bleibe trotzdem beim Klassik Radio 😅
Zahlen sind ja nett. Fehlen aber die tatsächliche Spielerzahl und die tatsächlichen Verkäufe noch
Bei mir immer dasselbe. Kommt ein neues Horizon, spiele ich es ein bisschen und werde dann wieder angefixt Forza Motorsport zu spielen.
Tolle Rekorde