Forza Horizon 6: Spieler erreichen nach einer Woche beeindruckende Rekorde

Eine Woche nach dem Start von Forza Horizon 6 hat Playground Games erste Community-Statistiken veröffentlicht – und die Zahlen fallen beeindruckend aus.

Innerhalb der ersten sieben Tage wurden weltweit mehr als 141 Millionen Spielstunden in Japan verbracht. Gleichzeitig verdienten Spieler zusammen über 35 Milliarden Credits.

Auch beim Sammeln und Individualisieren ihrer Fahrzeuge zeigte sich die Community äußerst aktiv. Insgesamt wurden bereits mehr als 6,9 Millionen Garagen erstellt.

Darüber hinaus nutzten zahlreiche Spieler den Fotomodus, wodurch innerhalb der ersten Woche über 184 Millionen Fotos aufgenommen wurden.

Besonders eindrucksvoll fällt die gemeinsam zurückgelegte Distanz aus: Die Forza-Horizon-6-Community hat bislang mehr als 20 Milliarden Meilen auf den Straßen Japans absolviert.

Playground Games veröffentlichte außerdem Daten zur musikalischen Begleitung der Fahrer. Die meistgehörte Radiostation der ersten Woche war Horizon Bass Arena.

Die Zahlen unterstreichen den erfolgreichen Start von Forza Horizon 6, das bereits kurz nach seiner Veröffentlichung hohe Spielerzahlen und starke Resonanz innerhalb der Community verzeichnen konnte.

Weitere Zahlen in der Grafik: